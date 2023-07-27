Тараканы бегали прямо по младенцу: мать, истязавшая сыновей в Тольятти, намерена сдать их в детдом

У детей вместо игрушек пустые пивные баклажки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За трагичной судьбой двоих маленьких мальчиков из Тольятти, которых горе-мать оставила на два дня запертыми одних в квартире, пристально следят не только компетентные органы, но и волонтеры. Активисты самарской общественной организации «Право на счастье» всеми силами пытаются наказать нерадивую мать, которая довела сыновей 3 лет и двух месяцев до истощенного состояния. «КП-Самара» узнала новые шокирующие подробности страшного инцидента на улице Фрунзе в Тольятти.

Напомним, сотрудники ГУ МВД по Самарской области получили оперативную информацию, что в одной из квартир в доме на улице Фрунзе в Тольятти на протяжении двух дней слышен душераздирающий плач маленьких детей. Выехав на адрес, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мальчиков в истощенном состоянии, а взрослых дома не было. Детей отправили в реабилитационный центр.

Жуткий запах, антисанитария и тараканы

В распоряжении «Комсомольской правды» появилось шокирующее видео визита полицейских в квартиру. Судя по обстановке, в квартире имеются явные признаки антисанитарии. Сотрудники ПДН проверили шкафы и даже не нашли одежды для старшего трехлетнего ребенка – мальчик все это время бегал по дому голышом. Для двухмесячного младенца были только распашонки и пеленки.

По младенцу бегают тараканы и мухи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На видео запечатлена не только обстановка в квартире, но и двухмесячный малыш, который лежал в кроватке-люльке. В квартире стоял жуткий запах, у малыша был переполнен подгузник. Для всех присутствующих стало шоком, что по младенцу бегают тараканы и мухи. Само состояние детей оценивалась как удовлетворительное. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.

- Младший хорошо кушает смесь и уже начал немного набирать вес. Трехлетний мальчик чувствует себя хорошо, кушает, смеется, играет. Даже несмотря на то, что он пережил, он оптимистичен и активен, - рассказывает нам руководитель организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Хочет сдать малышей в детдом

Волонтеры продолжают следить за ситуацией и пытаются добиться того, чтобы горе-мать ответила за неисполнение родительских обязанностей по всей строгости закона. Однако, по информации от источников, Инна (имя изменено – прим. ред.) до сих пор находится на свободе, причем она совершенно не интересуется состоянием своих сыновей.

- После того, как детей у нее изъяли, Инна пришла в органы опеки и написала заявление, чтобы ее детей поместили в Детский дом из-за трудной жизненной ситуации. Мы были в шоке, когда об этом узнали. Как у нее могут вообще принять такое заявление, если у нее уже изъяли детей, - негодуют общественники.

В квартире, где два дня были заперты дети, полная антисанитария Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Возбудили уголовное дело по двум статьям

Волонтеры встретились с руководителем СУ СКР по Самарской области Маратом Галихановым и рассказали о ситуации. Всю информацию об образе жизни Инны, об ее отношении к детям проверят в ходе расследования уголовного дела. Кроме того, по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начала проверку также региональная прокуратура.

На данный момент в отношении жительницы Тольятти возбуждено несколько уголовных дел – по ст. 156 УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей», а также по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Расследование уголовного дела продолжается.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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