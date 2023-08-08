Производителя смертельного «Мистера Сидра» из Самары, который отравил все Поволжье, оставили под стражей до конца расследования

Адвокаты просили отправить Гусейнова под домашний арест, но суд решил иначе. Фото: Светлана Маковеева и ГУ МВД России по Ульяновской области

Предпринимателя Анара Гусейнова, который изготавливал смертельный «Мистер Сидр» в Самаре, оставили под стражей еще почти на три месяца. В СИЗО мужчина пробудет, пока расследование не закончится. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в суде Ульяновска.

Жертв суррогата больше сотни

Содержание под стражей Гусейнову продлил Железнодорожный суд Ульяновска. Именно Ульяновская область сильнее всего пострадала от суррогатного алкоголя. Первые жертвы «Мистера Сидра» были в Димитровграде, уже после ядовитый напиток начал убивать людей в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. От паленого сидра умерло 46 человек, всего же жертв самарского алкоголя больше 100.

«Мистер сидр» начали экстренно изымать из магазинов. В партиях, которые отправили на экспертизу, обнаружили примеси метанола и этилбутирата. Порции веществ были такими, что представляли реальную угрозу не то что для здоровья, для жизни.

Приказал уничтожить сидр, когда запахло жареным

Суррогатный алкоголь гнали в поселке Винтай в Самаре. Единственного учредителя компании «Анди», которая разливала «Мистер Сидр» по кегам и отправляла в магазины в разные регионы, Анара Гусейнова задержали.

Когда стало известно, что сидр убивает людей, предприниматель не бросился обзванивать магазины, в которые отправил свой товар, а решил замести следы. Гусейнов приказал работникам уничтожить «Мистер Сидр» и избавиться от этикеток. Это не помогло – бизнесмена задержали, а весь товар, который был на складе, конфисковали.

Спирт со склада МВД

Дальше история приобрела неожиданный поворот. Оказалось, что спирт, который предприниматель бадяжил с сиропами и выдавал потом этот продукт за сидр, украли... со складов МВД. Причем к краже были причастны оперативники.

С 2012 года на складе полиции хранился очень опасный метиловый спирт, который оттуда и вывезли два самарца – отец и сын. Склад им открыл сержант полиции, он охранял это помещение.

После того, как это выяснилось, своих должностей лишились несколько высокопоставленных полицейских.

Под стражей до конца расследования

Адвокаты Анара Гусейнова просили для своего подзащитного домашнего ареста. Основной довод, который использовали защитники предпринимателя, - бизнесмен сотрудничал со следствием.

Впрочем, ульяновский суд посчитал, что этого недостаточно, и оставил Гусейнова в СИЗО. Там предприниматель пробудет до конца расследования.