«Воров на территорию пустил сержант»: ядовитый спирт для «Мистера Сидра» украли со склада МВД в Самаре

Отравленный спирт для "Мистера сидра" украли со складов МВД Фото: Наталья АРТЯКОВА

История о массовом отравлении самарским сидром приняла новый скандальный поворот. Сотрудники полиции выяснили, что отравленный алкоголь для смертельного напитка был украден со складов МВД. К похищению были причастны оперативники. В главном управлении регионального МВД уже начались кадровые перестановки – замначальника Юрий Сафронов лишился должности.

Жидкость для "Мистера сидра" украли со склада самарского МВД - подробности скандала

Информация об увольнении замначальника ГУ МВД по Самарской области появилась в четверг, 8 июня. Как сообщили в МВД РФ, такое решение принял Владимир Колокольцев после проведенных проверок, результаты которых оказались шокирующими.

Сотрудники полиции устанавливали каналы поступления опасного для жизни «Мистера Сидра» в нелегальный оборот. Они проверили склады, магазины и установили цепочки сырья, ведущие к предпринимателю, который занимался производством напитка.

– Полицейские выяснили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года – тогда она была изъята в ходе проверочных мероприятий, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Самарцы, причастные к похищению алкоголя, уже задержаны. Полицейские выясняют личности их сообщников. Помимо этого, оперативники задержали сержанта полиции, который занимался охраной склада, где хранился метанол. Выяснилось, что он пропустил воров на территорию.

Помимо Сафронова, должности лишился начальник «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» Александр Ремнев – он также будет уволен.

Юрия Сафронова освободили от должности. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Биография замглавы ГУ МВД Самарской области Юрия Сафонова, уволенного в рамках дела о "Мистере Сидре"

По информации официального сайта ГУВД, Юрий Сафронов родился в 1968 году в Липецке. В 1989 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище по специальности «Военно-политическая авиация», в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Начав с должности инспектора охраны при УВД Липецкой области, Сафронов последовательно продвигался по служебной лестнице. С сентября 2011 года по август 2020 года он занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В августе 2020 года Сафронова назначили на должность замначальника ГУ МВД России по Самарской области, а в ноябре 2021 года ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы.

Сафронов имеет несколько наград, в том числе медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу» 3 степени и др. Мужчина женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, что о массовых отравлениях суррогатным "Мистером Сидром" стало известно в понедельник, 5 июня. Первые пострадавшие пили напиток в Димитровграде Ульяновской области. Затем стало известно о пострадавших в других регионах.

Сейчас речь идет о 103 пострадавших, 33 человека погибли. В больницах находятся 70 пациентов, среди них есть несовершеннолетние: 14 летний мальчик, 16, 17 летние девушки. В Курганской области в больницу попала школьница, она по предварительным данным выпила около 2 литров опасного напитка и впала в кому. В Ульяновской области пострадала 18-летняя беременная женщина, как стало известно, она опасный «Мистер Сидр» лишь пригубила, чтобы утолить жажду. Сейчас, по словам врачей, жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Опасный напиток находят по всей России. Сейчас в 16 регионах изъяли уже около 150 тысяс тонн «Мистера Сидра» и «Лето Сидра» - этикетки на продукции самарского производителя компании «АНДИ» были разные, но состав внутри один и тот же. Его уже выяснили специалисты специализированных лабораторий. Напиток состоял из спирта, ароматизатора на основе этилбутерата (это дешевое химическое вещество, дающее напитку запах ананаса или апельсина, опасен в излишних концентрациях). Данные проверки содержимого упаковок еще обнародовали не везде, но в Ульяновске, в Самаре, в Саранске и в Нижнем Новгороде заявили, что в пробах обнаружен именно метиловый спирт. Владелец компании «АНДИ» Анар Гусейнов уже арестован. Он на суде говорил, что его подставили

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