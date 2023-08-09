Столб дыма и пламени: на трассе М-5 под Самарой опрокинулся и взорвался бензовоз

Авария произошла на трассе под Самарой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области из-за серьезной аварии местные жители услышали громкий хлопок. На дороге опрокинулся и взорвался бензовоз вечером в среду, 9 августа 2023 года.

Авария произошла в 19:28. Бензовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе М5-«Урал» рядом с населенным пунктом Светлое Поле. Одного из пострадавших доставили в Красноярскую ЦРБ. На месте происшествия горели два автомобиля, общая площадь возгорания – 50 квадратных метров. Движение автомобильного транспорта по дороге на данный момент приостановлено, причины аварии пока неизвестны, об этом сообщили ГУ МЧС России по Самарской области.

На место вызова привлекли пожарные подразделения областной противопожарной службы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, стало известно о двух погибших – 53-летний водитель и пассажир легкового автомобиля «Renault Sandero».Водителя большегруза госпитализировали. Ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа, руководство территориального отдела полиции, начальник Госавтоинспекции области и руководитель отдела ГСУ по расследования ДТП выехали на место происшествия.

Пожар ликвидировали в 20:17. Для работы задействовали 10 человек и 3 единицы техники. Со стороны Самары в город Тольятти движение перекрыто, объезд через Красный Яр. Со стороны города Тольятти в Самару организовано реверсивное движение.