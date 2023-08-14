Караулил на лавочке у подъезда: полиция задержала рецидивиста, который приставал к девочке в лифте многоэтажки

Полицейские нашли и задержали злоумышленника в одном из дворов Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина напал на девочку в лифте. Все произошло в воскресенье, 13 августа 2023 года, в доме № 18 на улице Осипенко. Действия злоумышленника попали на запись камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в соцсетях.

Зашел за девочкой в подъезд

По словам местных жителей, сначала мужчина спокойно сидел на лавочке возле дома. Через некоторое время он увидел, как в подъезд заходит девочка. Мужчина проследовал за ней. Вскоре они вместе были в лифте. И тут мужчина повел себя странно — попытался заблокировать кабину и стал приставать к ребенку. Схватить девочку ему не удалось — она оттолкнула его.

— На этаже девочки мужчина выбежал на площадку. Возможно, заметил, что в лифте есть камеры, и испугался. Потом он вновь зашел в лифт и спустился вниз, — поделились горожане в соцсетях.

Приставал в ребенку в лифте

Информация о происшествии дошла до полиции. Сотрудники правоохранительных органов сразу же организовали проверку и приступили к розыску мужчины.

— 13 августа в отдел полиции по Октябрьскому району обратились родители девочки. Они рассказали, что около 17:00 их дочь возвращалась домой. Когда она зашла в подъезд, за ней забежал незнакомец и вместе зашел в лифт, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина попытался схватить девочку, но у него ничего не вышло.

Нападавшего уже не раз судили

В понедельник, 14 августа, полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель.

— Подозреваемый ранее неоднократно был судим. В частности, он попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений, — отметили в облглавке.

Предполагаемого нападавшего нашли в одном из дворов Самары. Полицейские задержали его и доставили в ОП. В настоящее время мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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