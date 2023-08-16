ЭкоСтройРесурс запустил экологичный флешмоб на празднике спорта и здоровья

Сотрудники и волонтеры ЭкоСтройРесурс запустили флешмоб на Дне физкультурника. Фото: пресс-служба ЭкоСтройРесурс

Для жителей и гостей города работало около сорока площадок с различными видами спорта и мастер-классами.Самую экологичную площадку на празднике организовал ЭкоСтройРесурс, запустив флешмоб «100 лет Минспорту России». Для этих целей компания заранее отобрала 40 кг крышек белого, синего и красного цветов – из них нужно было собрать большую картину. За работу взялись сотрудники компании и волонтеры ЭкоСтройОтряда.

«Никогда бы не подумала, что из обычных крышечек можно сложить такую красивую картину. Процесс очень затягивает, не хочется отвлекаться ни на секунду!», - поделилась впечатлениями Анастасия Филичкина, волонтёр ЭкоСтройОтряда.

Гости праздника тоже внесли свой вклад в создание картины из крышечек. К общему делу присоединилась и Лидия Рогожинская–врио министра спорта Самарской области. Спустя пять часов 3х метровая картина к 100-летию Минспорта России была готова. А после окончания праздника ЭкоСтройРесурс заботливо забрал все крышки на переработку в рамках проекта «Добрые крышечки».

Лидия Рогожинская - врио министра спорта Самарской области. Фото: пресс-служба ЭкоСтройРесурс

«Этим флешмобом мы обращаем внимание на проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Полимеры составляют большую часть бытовых отходов в жизни человека, а разлагаются они сотни лет. В то же время пластик считается отличным материалом для переработки – его можно и нужно перерабатывать. Давайте вместе вырабатывать привычку раздельно накапливать вторсырье», - призвала всех Екатерина Луценко, руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс.

Подробная информация о том, как разделять пластик и куда сдавать его на переработку, опубликована на сайте ЭкоСтройРесурс.

Картину из пластиковых крышек собирали взрослые и дети. Фото: пресс-служба ЭкоСтройРесурс

Завершился праздник спорта ночным забегом «Огни Самары». Участие в нем приняли и сотрудники ЭкоСтройРесурс. В корпоративном забеге команда заняла почетное 3 место – спортсмены преодолели расстояние в 5 км. Мы поздравляем коллег с личными и командными достижениями – так держать!