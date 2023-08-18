Огонь еще тушат. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в пятницу, 18 августа, в Самаре в высотке на улице Краснодонской, 1 вспыхнул пожар. Загорелась квартира на шестом этаже. Густой черный дым валил из окон. Позже оказалось, что полыхает не одна, а две квартиры – еще и на на девятом этаже. Рассказываем, что сейчас известно о пожаре на улице Краснодонской в Самаре 18 августа 2023.

Спасли 20 человек

Пламя вспыхнуло после двух часов дня. Местные жители говорят, что пожар вспыхнул на девятом этаже, а после загорелась квартира на шестом.

- Видела, как пожарные выводили людей. Это большая беда для жителей дома, - рассказывает самарчанка, которая живет в соседнем доме.

Сначала площадь пожара была 50 квадратных метров, затем выросла до 80. Жителей дома эвакуировали подоспевшие пожарные. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, всего спасли 20 человек, 16 из которых пришлось вызволять из своих квартир с помощью пожарных лестниц. Пятеро из спасенных – дети.

Есть жертвы

С огнем еще борются. Пожар тушат 44 человека и 13 единиц техники. В 15:28 пожарным удалось локализовать возгорание.

На месте ЧП и сотрудники ГИБДД. Они следят, чтобы пожарным машинам никто не мешал проехать к дому.

- На место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции, - отметили в ГУ МВД России по Самарской области.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. В квартире на шестом этаже нашли труп. Личность погибшего сейчас выясняют.

Трое жильцов пострадали. По предварительной информации, у них ожоги.

Причина пожара пока неизвестна, ее будут устанавливать специалисты.