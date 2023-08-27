Летел 15 этажей вниз: житель Тольятти упал с высоты, приземлился через дерево на лавку и чудом выжил

Спасатели оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 26 августа 2023 года, Автозаводский район Тольятти потрясло необычное происшествие, которое многие жители сразу же приписали к чуду. С 15 этажа многоквартирного дома выпал мужчина, который остался жив. Рассказываем, почему упал тольяттинец и как ему удалось выжить.

Летел 15 этажей вниз

ЧП произошло вечером на улице Революционной, 50. По словам местных жителей, мимо окон моментально пролетело что-то крупное, а потом они услышали треск ломающихся веток и грохот. Как выяснилось, это приземлился их сосед, летевший 15 этажей вниз.

— Я вешала белье на балконе, когда мимо что-то пронеслось. Я сначала даже не поняла, что это было. Нечто большое угодило в дерево и в итоге упало вниз. Я так испугалась, а потом присмотрелась – это человек, — поделилась жительница дома № 50.

По предварительным данным, мужчина упал после бытовой ссоры. Фото: "Происшествия Тольятти"

Руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев рассказал «КП-Самара», что во втором подъезде с 15 этажа выпал мужчина. Но самое удивительное в этой истории, что он чудом остался жив и даже не потерял сознание.

— Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину на лавке возле подъезда. Он получил открытый перелом голени и руки, но был в сознании. На момент госпитализации пострадавший был жив, — сказал Андрей Дербенев.

Спасатели оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его в больницу. На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. Однако по предварительным данным, мужчина упал после бытовой ссоры. Кто-то его вытолкнул или произошла чистая случайность, пока не ясно. Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

Спасли дерево и лавка

Возле подъезда росло большое дерево и стояла лавка. Именно они, в том числе, стали спасением для выпавшего мужчины. Как отметили спасатели, последствия падения с высоты снизили стоящее под окнами дерево и сама лавка возле подъезда.

Врач скорой помощи Андрей Игнатьев объяснил «Комсомолке» влияние амортизировавшей поверхности. Он отметил, что часто падение обходится легче, если человек обо что-то тормозился, в том числе задевал за ветки и даже пролетел через крышу парковки.

— В этих случаях все равно скорость в финале будет ниже и человек может остаться жить. Однако нельзя исключать, что последствия падения еще аукнутся «везунчику». Он мог серьезно повредить внутренние органы, так что медицинский осмотр все же необходим, — сказал Игнатьев.

Падение смягчило дерево и скамейка. Фото: ЦГЗ по г. Тольятти

Схожий случай чудесного падения с 19 этажа

В апреле 2023 года похожее ЧП произошло в Воронеже. Там 41-летний мужчина упал с 19 этажа на машину, после чего собирался встать и пойти, однако его ноги застряли в покореженной иномарке Nissan X-Trail. Когда спасателям удалось его освободить, воронежец поковылял по асфальту.

Как выяснилось позже, в момент падения мужчина был пьян. Это сыграло не маловажную роль в его падении. Помимо этого, в иномарке сработали подушки безопасности, что тоже спасло жизнь воронежцу.

Андрей Игнатьев отметил, что такие случаи чудесного спасения не редкость. По его словам, чаще всего оправляются после подобных ЧП дети и те, кто был в момент падения «навеселе». Чем младше ребенок, тем больше у него шансов на спасение, так как его кости еще более мягкие и пластичные. А вот с людьми, которые упали будучи в ситуации алкогольного опьянения, ситуация другая.

— Когда учат падать, советуют максимально расслабить мышцы, чтобы получить менее сильный удар. Если падать с большой высоты будет трезвый человек, он точно испугается, напряжется и получив удар, отскочит, ударится еще раз – получит несовместимые с жизнью травмы. Алкоголь расслабляет мышцы, притупляет страх, — рассказал Андрей Игнатьев.