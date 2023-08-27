Упавший с 15 этажа житель Тольятти скончался в больнице

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 26 августа произошло ЧП – житель Тольятти выпал с окна квартиры, расположенной на 15 этаже дома № 50 на улице Революционной, и выжил. Однако как сообщил «КП-Самара» собственный источник, позже мужчина скончался в больнице.

По неподтвержденной информации, тольяттинец умер в реанимации. Напомним, мужчина пролетел вниз, угодив в дерево и приземлившись на лавку. Как отметили спасатели, последствия падения с высоты снизили стоящее под окнами дерево и сама лавка возле подъезда.

Руководитель Службы спасения Тольятти Андрей Дербенев рассказал «Комсомолке», что тольяттинец получил открытый перелом голени и руки, но был в сознании.

— На момент госпитализации пострадавший был жив. Спасатели оказали мужчине первую помощь и госпитализировали его в больницу, — сказал Андрей Дербенев.

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. По предварительным данным, мужчина упал после бытовой ссоры. Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

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