Взлет «Крыльев» и «Сокола», литературный мерч Нижнего Новгорода — футбольные новости Приволжья

"Крылья Советов", разгромив "Факел", ворвались в тройку лидеров РПЛ. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В минувшие выходные в футбольном чемпионате России прошел очередной тур в РПЛ и Первой лиге. Рассказываем, как выступили в нем команды Приволжья.

«Крылья» - в тройке лидеров

Самарские «Крылья Советов» разгромили со счетом 3:0 воронежский «Факел». Голы забили Фернандо Костанца (с пенальти), Амар Рахманович и Владислав Шитов.

После этой победы «Крылья» временно возглавили турнирную таблицу РПЛ. По прошествии всех матчей тура самарцы обосновались на 3-й строчке, где и проведут ближайшие две недели, в которые чемпионат сделает паузу на матчи национальных сборных.

«Крылья» отстают на два очка от «Краснодара» и имеют столько же набранных баллов, сколько «Зенит» и «Динамо». При этом самарцы забили больше всех мячей в чемпионате — 17.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин призвал всех пока не обольщаться: мол, команда еще не сыграла с топ-соперниками и не является претендентом на места в итоговой тройке или пятерке. Но постарается доказать самой себе обратное.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров, напротив, заявил, что эти «Крылья Советов» способны на большее.

- Сегодня вы убедились в том, что когда вы вместе, вам доступны любые строчки в турнирной таблице. И я уверен: то, что вы сейчас показываете – не предел. А всем вашим недругам, всем чудакам, которые что-то пишут в соцсетях, хотелось бы ответить словами наставника «Факела» после игры с Уэльсом: «...», - с такой речью выступил глава самарского региона в раздевалке «Крыльев» по завершении матча.

«Пусть сильнее грянет буря»

В Нижнем Новгороде состоялось «волжское дерби» - местный клуб «Пари НН» принимал казанский «Рубин». Нижегородцы вышли на матч в шикарном комплекте формы с цитатами из произведений Максима Горького. Имя пролетарского писателя Нижний Новгород носил много лет, а мерч посвящен 155-летию со дня его рождения.

«Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» - этот афоризм, размещенный на одном из рукавов игровых футболок, нижегородский клуб объявил своим девизом на текущий сезон.

"Пари НН" презентовал комплект формы к 155-летию Максима Горького. Фото: ФК "Пари НН"

Форма оказалась счастливой для хозяев — они победили 2:1, причем забили все три гола: два — в чужие ворота (Калинский с пенальти и Севикян) и один — в свои (Гоцук).

«Пари НН», набрав по итогам семи туров столько же очков, сколько московский «Спартак», поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Рубин» - на 13-й строчке.

Песня о «Соколе»

Еще одно «волжское дерби» состоялось в Первой лиге. Астраханский «Волгарь» принимал у себя на поле саратовский «Сокол».

Команда из Саратова, еще весной игравшая дивизионом ниже и имеющая один из самых низких бюджетов в Первой лиге, сейчас — главная сенсация турнира. «Соколы», возглавляемые харизматичным экс-игроком московского «Спартака» Денисом Бояринцевым, сумели добиться в Астрахани победы со счетом 2:1 и взмыли на 2-ю строчку турнирной таблицы, подвинув на 3-ю тольяттинский «Акрон».

Ничейный синдром

«Акрон», резво стартовавший в турнире Первой лиги с четырех побед подряд, затем сбавил ход, и вот уже четыре матча не выигрывает. Неудачная серия началась с поражения в Хабаровске и продолжилась тремя матчами без побед с дебютантами Первой лиги. «Акрон» сыграл вничью в Санкт-Петербурге с «Ленинградцем», затем неожиданно дома уступил в самой концовке игры «Тюмени» и вот теперь не смог одолеть новороссийский «Черноморец».

Команда из Новороссийска примечательна тем, что в 8 матчах со старта сезона семь раз сыграла вничью и один раз победила. Это единственная команда Первой лиги, до сих пор не потерпевшая ни одного поражения. Свою уникальную ничейную серию «Черноморец» продлил в Жигулевске (0:0), заставив «Акрон» вспомнить прошлый сезон, когда именно коллектив из Тольятти был «королем ничьих».

Деньги не решают все

Второй сезон подряд удивляет «КамАЗ» из Набережных Челнов, который при самых низких зарплатах в лиге продолжает не только держаться на плаву, но и «наводить» шороху. В прошедшем туре автозаводцы сыграли дома вничью 1:1 с «Ленинградцем» и сейчас занимают 6-ю строчку турнирной таблицы.

А вот более благополучный финансово географический сосед челнинцев — нижнекамский «Нефтехимик» - стартовал в этом сезоне неудачно. Нижнекамцы, уступив в 8-м туре в Ярославле «Шиннику» 0:1, обосновались на предпоследнем, 17-м месте в таблице.