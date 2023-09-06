«Не позвонил после уроков»: в Самаре мать отлупила своего сына на глазах шокированных прохожих

Насилие над детьми оказывает негативное влияние на формирование личности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские паблики в социальных сетях взорвало неоднозначное видео, где женщина выпорола своего сына-школьника прямо на оживленной улице на Пугачевском тракте. По словам очевидцев, самарчанка расстроилась, что ее ребенок не позвонил ей после окончания уроков в школе и решила такими весьма неоднозначными методами воспитать свое чадо. Сейчас по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей полицейские проводят проверку, а «КП-Самара» оговорила с психологом Ангелиной Сигал и выяснила, чем может быть чревата такая публичная порка для становления личности мальчика в будущем.

«Вас что, в детстве ремнем не лупили?»

В комментариях к видеоролику, записанному на камеру наружного видеонаблюдения домофона на Пугачевском тракте самарцы выразили свое недовольство неврастеничному поведению молодой мамы. Женщина не смогла справится с эмоциями и набросилась на сына-школьника с чем-то похожим на шнур для зарядки телефона. В это время рядом стояла девочка – ровесница мальчика, которая не смогла выдержать садистского зрелища и убежала.

— Это ужасно! Мама ведет себя неадекватно. Нужно показать это видео органам опеки, - возмущаются неравнодушные жители города.

Видеоролик практически сразу попал в поле зрения самарских полицейских. Уже через пару часов сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность матери-тирана. В скором времени к семье должны наведаться сотрудники ПДН.

- По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто, наоборот, встал на защиту матери. Самарцы вспомнили свое советское детство, когда помимо "пряников", родители прибегали к воспитанию "кнутом".

- Да это не избиение, а порка. Вас что в детстве никогда ремнем не лупили? – обратились к комментаторам оппоненты.

"Это насилие - и физическое, и эмоциональное"

Пока все обсуждают поведение матери, мы решили выяснить, а что в этот момент чувствовал сам мальчик. Конечно, публичная порка – это в первую очередь стресс, унижение и стыд. Журналист «КП-Самара» поговорила с самарским психологом, обучающим личным терапевтом ОППЛ, действительным членом ОППЛ Ангелиной Сигал и выяснила, как такое воспитание может сказаться в дальнейшем на становлении личности ребенка.

- Подобное поведение родителя — это насилие, притом, как физическое, так и эмоциональное, - отмечает эксперт. - Что чувствует ребенок в этот момент? Страх, стыд, обиду, унижение, беспомощность, и массу других болезненных переживаний. Подобный травмирующий опыт, к сожалению, оказывает негативное влияние на формирование личности. Ведь именно в момент травмы формируется представление человека о самом себе и окружающем мире. «Я плохой, меня не любят, мне нельзя ошибаться, мне нельзя проявляться, мир опасен», - примерно такие выводы делают дети, когда сталкиваются с токсичным поведением значимых взрослых. С этими мыслями самооценка человека, конечно, оставляет желать лучшего. Такой человек впоследствии будет чувствовать се6я неуверенно по жизни, во всем сомневаться, испытывать сложности с принятием решений и доверием окружающим. Если ему хватит внутрипсихических сил, то он может принять решение никогда не обижать своих детей и следовать этому. Но может развернуться и другой сценарий, когда, будучи взрослым человек начнет так же бить своих близких, отыгрывая свою невыраженную ненависть к матери. Видеть такое, безусловно, очень печально.

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