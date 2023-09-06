Ударил ножом и спрятался в лесу: в Тольятти поймали тирана, который пытался зарезать свою бывшую девушку

Нападавшего нашли в лесу, где он прятался от полиции несколько дней Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Субботний вечер 2 сентября 2023 года для тольяттинки Анны К. останется в памяти на долгие годы. Семь лет девушка прожила с тираном, который бил и унижал ее, и вот наконец она смогла расстаться с ним. Однако кавалер так и не смог отпустить свою жертву, поэтому решил: «Так не доставайся ты никому». Поздним вечером Илья М. подкараулил свою бывшую пассию на улице Механизаторов в Тольятти и нанес Анне удар ножом в живот. После этого мужчина скрылся, а истекающая кровью девушка смогла позвать на помощь и выжила. Спустя несколько дней полицейские задержали нападавшего. Журналист «КП-Самара» узнала подробности задержания тирана.

«Анна держится бодрячком и идет на поправку»

Общественный деятель по вопросам ЖКХ Дмитрий Ревякин, который стал для Анны К. спасителем в тот роковой вечер, сообщил нам, что Илью задержали сотрудники 23 отдела полиции Тольятти днем 5 сентября. Общественник сам участвовал в поисках сбежавшего с места преступления Ильи. Также Дмитрий продолжает оказывать помощь пострадавшей Анне, которая сейчас находится в больнице.

- Сегодня был у Анны, она идет на поправку. Она молодец, держится бодрячком, - говорит Дмитрий Ревякин.

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По словам нашего собеседника, Илья после совершения нападения прятался в лесополосе между Центральным и Комсомольским районом Тольятти. Преступник был обнаружен сотрудниками полиции, которые в ходе оперативных мероприятий проводили патрулирование местности. В настоящее время Илья находится под стражей.

«Будем добиваться максимального наказания»

Информации о возбуждении уголовного дела на момент публикации нет, «Комсомольская правда» запросила официальный комментарий у сотрудников правоохранительных органов. Но Дмитрий Ревякин уверен, что в отношении Ильи М. будет возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

- Мы однозначно подадим иск в суд и будем требовать максимальное наказание. Понятно, что максимальное наказание (15 лет строгого режима – прим. ред.) по данной статье навряд ли ему дадут, но попробуем добиться хотя бы десяти лет срока для этого изверга, - говорит тольяттинский общественный деятель.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

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