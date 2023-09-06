Парковка на цветнике, разбитые головы на детской площадке: что происходит напротив Загородного парка

На встречу с представителями власти собралось более полусотни местных жителей Фото: Евгений ЕГОРОВ

Вечером 5 сентября 2023 года на пересечении улицы Ново-Садовой и Паркового переулка было многолюдно и шумно. Более полусотни жителей близлежащих домов собрались на встречу с представителями власти по вопросам благоустройства территории. На встрече побывал и журналист "КП-Самара".

Высотка без своей территории

Инициатором собрания были жители дома № 215Б по улице Ново-Садовой. Из окон недавно выросшей 24-этажки — отличные виды. Но территория непосредственно возле дома — чужая, и облагораживать ее проблематично.

- Так получается, что нам принадлежит только земля непосредственно под домом. Все, что вокруг, - в собственности либо города, либо застройщика, либо частных лиц, - поясняет ситуацию председатель ТСЖ «Дом у Загородного» Олеся Горюшинская.

Тем не менее своими силами жильцы дома делают мир вокруг себя прекраснее и благоустроеннее. У фасада, выходящего на Парковый переулок, разбит изящный цветник. С противоположной стороны застройщик установил небольшую детскую площадку, но она граничила с забором, территория за которым, принадлежащая частному лицу, заросла бурьяном.

- Мы убрали забор, скосили бурьян. Меня спрашивали: зачем ты это делаешь, ведь эта территория вам не принадлежит? Но как можно было вести детей на площадку под забором? - недоумевает Олеся Горюшинская.

В мечтах главы ТСЖ — построить хорошую современную детскую площадку по программе «СОдействие». Участники этой программы частично финансируют строительство на собственные средства, большая же часть денег привлекается из бюджета. Но пока попасть в эту программу «дому у Загородного» не удается. В том числе и из-за нерешенных земельных вопросов.

«Нам не нужна парковка!»

А недавно жильцы узнали, что на месте цветника собираются сделать... парковочные места для автомобилей. Это было связано со строительством нового дома напротив.

- В администрации Октябрьского района меня убеждали: «Да вы сами будете рады, еще спасибо скажете! У вас же будет где парковать машины!» Говорю им, что нам не надо, эти шесть мест все равно не решат проблему огромного дома. И почему за счет нашей территории хотят решить проблему, связанную со строительством другого дома? Но меня не слышат, - рассказывает Олеся Горюшинская.

В итоге жильцы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Он пригласил на встречу с жителями главу Октябрьского района Сергея Радько, представителей компании-застройщика и проектной организации.

Собрались жители не только дома № 215Б, но и других близлежащих домов. Им рассказали о проекте расширения проезжей части Паркового переулка с предусмотренными карманами для парковок. Всего проектом предполагается обустроить 170 новых парковочных мест.

- Так обустройте 164, а не 170! Зачем ради шести машин разрушать цветник, разбирать брусчатку? - кипятились жильцы.

В итоге сошлись на том, что проект скорректируют, сохранив благоустройство возле дома № 215Б.

Вместо этого цветника проектом предусматривалось шесть парковочных мест Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Хотим в «СОдействие»!»

Что касается вопроса с детской площадкой, то, как сообщили представители администрации Октябрьского района, в ближайшее время будет проведено межевание территории, и часть ее окажется в собственности владельцев квартир в «Доме у Загородного». Но поможет ли это обустроить новую детскую площадку — пока вопрос.

- Наш дом находится в центральной части города, нас окружают несколько домов застройки ЖК «Владимир», и у всех одна проблема - отсутствие хорошей детской площадки на дворовой территории, детям негде играть и развиваться. Та горка, которую установил застройщик, сломалась. Своих средств на новую площадку нам не хватит. Поэтому мы решили поучаствовать в губернаторском проекте «СОдействие», чтобы часть средств власти выделили из бюджета. На общем собрании мы утвердили проект и смету, а потом подали заявку в администрацию Октябрьского района на участие в госпрограмме Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» под названием «Дети - цветы жизни» - обустройство детской площадки на дворовой территории дома 215Б по ул. Ново-Садовой». Ждем победы в конкурсе, чтобы в нашем дворе воцарились удобство, комфорт для всех жителей микрорайона и благополучие, - рассказала «КП-Самара» председатель ТСЖ «Дом у Загородного» Олеся Горюшинская.

Выжить на детской площадке

Однако на встрече с жителями акценты сместились на еще одну детскую площадку — во дворе находящихся неподалеку домов по Парковому переулку, 5 и по улице Академика Платонова, 10. Эта площадка находится на крыше паркинга, и она — в ужасном состоянии. Из песка торчат бетонные блоки, и это уже стало причиной серьезных травм нескольких детей. Кто-то повредил позвоночник, кому-то пришлось накладывать швы на разбитую голову.

Представители власти, узнав о проблеме, тут же приняли решение о прекращении допуска детей на опасную площадку. А наутро прокуратура и следственный комитет начали проверки по фактам травмирования детей.

Доступ на опасную детскую площадку теперь закрыт. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Выяснилось, что опасная площадка находится в ведении гаражного кооператива и двух ТСЖ.

- На совещании представители ТСЖ заявили о неготовности финансирования работ по восстановлению безопасности на площадке, - заявил глава Октябрьского района Сергей Радько.

Так что, не исключено, проблема также будет решаться с помощью включения в программу «СОдействие», и площадка на паркинге будет конкурировать с заявкой на облагораживание территории у «Дома на Загородном».

Во всяком случае, процессы, касающиеся этой территории, вышли из вялотекущего состояния и обрели бурный характер. Радует, что ряд решений уже принят, и решения эти учитывают интересы жильцов.