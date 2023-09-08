«Регина Тодоренко уже пробовала себя на пилоне»: 55-летняя гимнастка из Самары рассказала, чему научила телеведущую

Обстановка во время съемок была легкой и непринужденной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеканал «Пятница» запустил новое тревел-шоу «Руссо Экспрессо» с телеведущей Региной Тодоренко. Во время путешествия в Самару съемочная группа приехала в одну из танцевальных студий города, где занимается воздушной гимнастикой на пилоне удивительная женщина – 55-летняя бабушка троих внуков Наталья Кафиятова. Журналист «КП-Самара» поговорила с возрастной гимнасткой и узнала, как прошла встреча с известной телеведущей, и что интересного произошло во время съемок телепередачи.

"Хочется нравиться себе в зеркале"

Самарчанке Наталье Кафиятовой 55 лет, но бабушка трех внуков совершенно не выглядит на свой возраст. Дело в том, что свободное время Наталья посвящает занятиям спортом. Женщина раскрыла секрет своей молодости.

- Кто бы что ни говорил, но каждая женщина хочет нравится себе в зеркале, ощущать душевный подъем и каждый раз стремиться к совершенству. Я нашла все это в воздушной гимнастике. Каждое выступление дает мне прилив энергии и сил, что хватает на несколько месяцев вперед. Мне часто задают вопрос: до какого возраста я буду заниматься на пилоне? Я отвечаю: столько, на сколько меня хватит. Думаю, еще лет десять я точно буду сверкать на соревнованиях, как самый возрастной участник, - уверенно говорит самарчанка.

"Это был интересный опыт"

Мы опубликовали историю Натальи Кафиятовой в апреле этого года, а уже в мае удивительную гимнастку пригласили поучаствовать в съемках нового тв-шоу. Для самарчанки это был первый опыт появления на телеэкранах. Гимнастка поделилась с журналистом «КП-Самара» своими впечатлениями.

- Было очень неожиданно, когда мне позвонил организатор «Руссо Экспрессо», но я согласилась, ведь это очень интересный опыт для меня. Съемки проходили в студии, где я занимаюсь. Со мной была мой тренер – моя поддержка и опора. Все прошло легко и непринужденно, - рассказывает Наталья Кафиятова.

В студию приехала съемочная группа – организатор, режиссер, оператор и сама телеведущая Регина Тодоренко. По словам самарчанки, работать со столичными «акулами» телевидения было очень комфортно.

- Регина Тодоренко очень человечная – вот так могу описать ее, - улыбается самарская гимнастка Наталья. – Во время съемок мы шутили, смеялись, делились историями из жизни.

"Повторить сложные элементы новичкам не под силу"

Регина призналась самарским акробаткам, что у нее уже был раньше небольшой опыт занятий на пилоне, кроме того, девушка занималась танцами. Наталья Кафиятова и ее тренер сделали ставку, что телеведущая сможет тогда повторить некоторые сложные элементы, но это оказалось не так просто.

- Наблюдая за теми, кто приходит на занятия впервые, я для себя сделала вывод, что пилон дается не каждому. Да, новички могут сделать базовые элементы, но повторить что-то сложное – это смогут не все. Чтобы овладеть этим искусством, его нужно любить, им нужно заниматься постоянно, втягиваться. Это сначала кажется, что все просто, но в первую очередь это спорт, где требуется большая отдача, а это уже не так легко, - говорит Наталья Кафиятова.

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