В Роспотребнадзоре заявили, что строить кладбище и крематорий под Самарой нельзя

Под кладбище и крематорий ранее определили территорию рядом с селом Кривое Озеро Красноярского района
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Роспотребнадзор по Самарской области провел экспертизу по запросу жителей села Кривое Озеро Красноярского района. Они уже несколько лет борются против строительства рядом с их населенным пунктом кладбища и крематория.
Согласно заключению экспертов, которое инициативная группа опубликовала в соцсетях, размещать кладбище на въезде в село Кривое Озеро нельзя. Этот участок имеет уклон в сторону населенного пункта. Кроме того, влажность грунта и глубина подземных вод не соответствует нормам СанПиН.
Напомним, ранее под строительство кладбища с крематорием выделили участок площадью 5 га около села Кривое Озеро сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Местные жители, узнав об этом, выступили против. Они говорят, что во время паводка эту территорию затапливает. Сельчане считают: если там начать захоронения, то по весне «поплывут гробы».
Отметим, в июле 2023 года стало известно, что на территории, где хотят построить крематорий, нашли объект археологического наследия. Там обнаружили земляной вал «Ново-Закамская черта» XVIII века.
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