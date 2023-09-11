Ударил ножом прямо в сердце: в Самаре снова не смогли начать суд над убийцей красавицы в погонах

Романа Каверина задержали вскоре после убийства

В Самаре уже в четвертый раз подряд не смогли начать суд над убийцей красавицы в погонах. Роман Каверин, обвиняемый в убийстве «Мисс полиция» Ирины Янковской, заявил, что ему не разъяснили его права во время ознакомления с делом. В результате дело вернули в прокуратуру. Рассказываем подробности.

Забил молотком отца за убийство матери

В начале ноября 2022 года Самару потрясло жестокого убийство молодой женщины. Красавицу Ирину Янковскую, инспектора по делам несовершеннолетних, маму маленькой дочки зверски убили возле ночного куба «Карамболь». 30-летняя женщина пришла туда с подругой, однако привлекла к себе нежелательное мужское внимание. Дважды получив отказ от предложения познакомиться, горе-ухажер не оставил своих попыток, и когда Ирина уже уходила из клуба, последовал за ней на улицу. Там между ними возникла короткая ссора, Ирина дала приставучему кавалеру пощечину. А тот в ответ воткнул ей нож прямо в сердце.

Молодая женщина умерла практически мгновенно. По горячим следам полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 34-летний Роман Каверин, уголовник со стажем, лишь несколько месяцев назад освободившийся из тюрьмы. К слову, за решетку он угодил за убийство собственного отца - в пылу ссоры Роман жестоко забил родителя молотком. Впрочем, отец тоже не был примерным семьянином – незадолго до этого он вышел из тюрьмы, где сидел за убийство матери Романа. Увы, отбыв наказание Роман не исправился и менее чем через год снова схватился за нож отняв жизнь у молодой женщины.

Говорил, что болен и пытался покончить с собой

После задержания Романа по решению суда отправили в СИЗО на время следствия. Оно длилось более полугода, однако в августе дело предали в суд. Первое заседание должно было начаться уже 21 августа, однако что-то пошло не так.

На первом же заседании суда Роман Каверин попытался покончить с собой прямо в камере на глазах журналистов и судьи. У него ничего не вышло. Подсудимого откачала, пол отмыли от крови, заседание перенесли. Однако история повторилась и на втором заседании - на этот раз Роман даже не добрался до зала суда, повторив попытку суицида в конвойном помещении.

Третье заседание должно было состояться 4 сентября, однако оно снова сорвалось. На этот раз Каверин даже не приехал в здание суда. Врачи не отпустили его из больничного отсека СИЗО, где тот оказался из-за «плохого самочувствия». Поначалу сообщалось, что подозреваемый якобы отказывается от еды, однако позже эта информация не подтвердилась.

На этой неделе стало известно про новый поворот в деле Каверина. Точнее- разворот на 180 градусов. После трех неудавшихся попыток начать рассмотрение уголовного дела суд… вернул его в прокуратуру.

- При ознакомлении обвиняемого с материалами ему не разъяснили права, предусмотренные ч.5 ст.217 УПК РФ,- говорится на сайте суда.

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