«Забил молотком отца-уголовника»: вскрылись шокирующие факты из биографии убийцы «Мисс Самарская полиция-2019»

В биографии убийцы самарской красотки-полицейской всплыли шокирующие факты Фото: Наталья АРТЯКОВА

Журналистам «КП-Самара» стали известны жуткие факты из биографии убийцы «Мисс Самарская полиция – 2019» Ирины Янковской. Ранее в ГУ МВД РФ по Самарской области уже рассказали, что Роман К. – матерый уголовник, несколько раз отсидевший в колонии. Как удалось узнать журналистам «Комсомолки», он освободился из мест лишения свободы совсем недавно – в этом году, в начале января. А попал он за решетку еще за одно убийство, в тот раз мужчина расправился с отцом.

Поймали сразу

Смерть молодой красавицы, сотрудницы полиции Ирины Янковской стала настоящим потрясением для ее коллег. Любящая мать, хороший профессионал в тот вечер решила посетить клуб с подругами. Там-то к ним и пристал неприятного вида молодой человек – он все пытался познакомиться, а, получив отпор, просто озверел. Еще раз предприняв попытку сблизиться с Ириной около клуба, он схватился за нож, нанес удар в грудь и сбежал.

Задержали убийцу довольно быстро, на место прибыли коллеги Ирины, начались розыскные мероприятия. Задержание произвел начальник управления уголовного розыска. На допросе Роман раскололся, начал поливать свою жертву грязью. Но полицейские уже знали, что перед ними не невинная овечка: мужчина только 8 января вышел из колонии, где отсидел за убийство отца, совершенное в 2014 году.

Убийственная наследственность

Тогда, восемь лет назад следователи выяснили жуткие подробности о деле семейки, попавшей к ним в поле зрения. Убитый отец тоже не был примером для подражания: он был неоднократно судим, в последний раз отсидел в колонии за убийство жены – матери Романа. Освободился он незадолго до своей смерти. Оказавшись на свободе, поселился в одной квартире с сыном. Мужчины жили в одной комнате, куда Роман еще и приводил сожительницу.

А вот дальше показания расходятся. Сам любящий сын рассказал, что не часто общался с отцом и тот, якобы, вел себя агрессивно и часто начинал драку. А вот брат убитого рассказал, что тот, напротив, постоянно жаловался на сына, который пил, шумел и отбирал у него все доставшиеся в наследство деньги. Это же подтвердила и соседка, уточнившая, что Роман выгонял отца из дома. Сам Юрий нигде не работал и брал продукты у брата.

Бил молотком и руками

В вечер убийства, по-видимому, агрессия Романа достигла максимума. Сам он рассказал следователям, что первым на него накинулся отец. И он лишь нанес несколько ударов для защиты, а потом выгнал пожилого мужчину на улицу. Полицейские же, собрав все данные опросов и показания свидетелей, решили, что все было немного не так. Тем более за холодильником был найден молоток, ручка которого была в крови. Именно им и наносились многочисленные удары, от которых Юрий скончался на улице, около кладбища.

Роман получил восемь лет лишения свободы, пытался оспорить приговор, апеллируя к смягчению наказания: несмотря на то, что ему инкриминировали только умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, он настаивал на том, что делал все неумышленно и не хотел навредить здоровью папы.

Но суды не вняли доводам, и мужчина отбыл наказание полностью. Впрочем, долго находиться на свободе не захотел – убийство сотрудницы полиции ему точно с рук не сойдет. И теперь его ждет еще более строгое наказание. Как стало известно на суде, у подозреваемого есть тяжелые, неизлечимые заболевания. А еще имеются двое детей - оба от разных женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большую часть жизни провел в тюрьме: что известно об убийце самарской «Мисс Полиция-2019»

Самарскую «Мисс Полиция-2019» Ирину Янковскую убил пьяный уголовник 2 ноября 2022 (подробности)

«Ударил ножом в грудь»: в Самаре ночью зверски убили сотрудницу полиции

В Самаре ночью 2 ноября 2022 года зверски убили сотрудницу полиции (подробности)

«Отказала и ударила по лицу»: убийца рассказал, за что вонзил нож в грудь «Мисс полиции» в Самаре

Убийца рассказал, за что вонзил нож в грудь «Мисс полиции» в Самаре возле ночного клуба 2 ноября 2022 (подробности)

Любящая мать, королева красоты, страж порядка: что известно о полицейской, которую зверски зарезали в Самаре

Убитая в Самаре девушка-полицейский со школьной скамьи мечтала о погонах (подробности)