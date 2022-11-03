Любящая мать, королева красоты, страж порядка: что известно о полицейской, которую зверски зарезали в Самаре

Ирина очень любила свою профессию и считала ее важной. Фото: из соцсетей

2 ноября 2022 года жителей Самарской области потрясло жестокое преступление. Около одного из домов на улице 22 Партсъезда в Самаре было найдено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти в виде колото-резаной раны груди. Личность убитой вызвала не менее бурные эмоции – оказалось, что жертвой преступника стала 30-летняя инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Янковская. Девушка была не только отличным стражем порядка, но и мамой маленькой дочки. Рассказываем, что известно о погибшей.

«На выбор профессии повлиял брат»

30-летняя Ирина Янковская работала инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции МО МВД РФ «Борский». В отделе она начала работать в октябре 2017 года. Девушка признавалась: на выбор профессии во многом повлиял ее брат-военнослужащий, решивший посвятить жизнь служению Родине.

– Он показал мне, что профессии полицейского и военнослужащего выбирают сильные духом люди, способные стать основой, поддерживающей и укрепляющей наше общество. Так что еще со школы сотрудники полиции были для меня теми, на кого нужно равняться, – рассказывала ранее «КП-Самара» Ирина Яковская.

Изначально осуществить свою мечту и стать сотрудником МВД у девушки не получилось: не было вакантных мест. Однако спустя два года она повторила попытку. В начале работала в качестве стажера, после стала полноправным сотрудником полиции. Девушка отмечала, что очень любила свою работу и считала ее важной.

– Я чувствую, что выбранный мною путь – это то, к чему я всегда стремилась. Просыпаясь каждое утро в предвкушении нового рабочего дня понимаешь, что дело, к которому лежит душа, никогда не станет неприятным, – делилась Ирина.

Любящая мама и «Мисс полиция»

После долгого рабочего дня дома девушку всегда ждала маленькая дочка. Девочка во всем поддерживала маму. Когда Ирина решила принять участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда», дочь больше всех переживала за маму.

– Она каждый день за меня голосовала. Дочка точно знает, что мама - самая лучшая и самая красивая, – рассказывала во время конкурса Ирина.

Девушка дважды принимала участие в конкурсе. В 2018 году она одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году собрала лидирующее количество голосов и получила главный приз.

– Я благодарю всех, кто отдал за меня голос, мне была важна поддержка близких, знакомых, коллег. Я уверена, что такой конкурс позволяет рассказать о сотрудницах полиции только самое лучшее. У каждой из участниц своя интересная история. И я уверена, что те, кто голосовал за них, увидели, какие они прекрасные люди, женщины, которые успевают не только нести службу, но и быть опорой для своей семьи, – отмечала Ирина Янковская после победы.

Очень добрый и отзывчивый человек

Новость о том, что жизнь Ирины трагически оборвалась в начале ноября, потрясла многих. Знакомые девушки были особенно шокированы.

– Я не могу в это поверить. Ирина – очень добрый и отзывчивый человек. Мягких облачков тебе. Просто не укладывается в голове, что тебя больше нет, – с горечью отмечают знакомые погибшей.

Люди, знавшие Ирину на протяжении долгого времени, отзываются о ней как о добродушном, искреннем, хорошем человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

Расследование продолжается

Подозреваемый в зверском убийстве Ирины Янковской – 33-летний житель Самары – уже находится у оперативников. Он был пойман полицейскими в день убийства. Выйти на след изверга удалось, в том числе, благодаря очевидцам. Они сообщили, что после расправы подозреваемый сел в машину и скрылся. Однако свидетели частично запомнили номер и марку авто.

Спустя время машина была найдена: она застряла в грязи около одного из домов, салон пустовал. Одновременно с этим полицейские узнали о возможном местонахождении преступника.

Первым по адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Павел Жилюнов. Он обратил внимание на уходящего во дворы мужчину, который очень походил на подозреваемого, приметы которого были установлены ранее. Павел Жилюнов вместе с водителем-сотрудником задержали подозреваемого.

Уже в отделе полиции мужчина раскрыл некоторые детали трагического вечера. Выяснилось, что погибшая вместе с подругой отдыхала в клубе, при исполнении не была. Двое мужчин пытались с ними познакомиться, однако девушки отказали.

Предположительно, конфликт между Ириной и ее убийцей произошел уже на улице. По слухам, девушка ударила мужчину по лицу, а тот не стал терпеть унижения и вонзил ей в грудь нож. Сотрудница полиции скончалась на месте преступления до приезда медиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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