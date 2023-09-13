Прокол привел к провалу: в минтрансе рассказали, почему обрушилась новая дорога под Самарой

Из-за провала в августе пришлось перекрывать движение по трассе. Фото: скрин видео

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали журналисту «КП-Самара», почему обрушилась новая дорога в Кинельском районе. Напомним, ЧП произошло 19 августа 2023 года. Дорожное полотно новенькой четырехполосной дороги провалилось вниз на 3 км 550 м трассы Кинель — Богатое — Борское.

Горизонтальный прокол - вертикальный провал

Как сообщили в минтрансе журналисту «КП-Самара», в насыпи под новой четырехполосной трассой должны были быть проложены коммуникации.

- При проведении работ специализированной субподрядной организацией было допущено нарушение технологии. Во время устройства стального защитного футляра напорной канализации под автомобильной дорогой методом горизонтально-направленного бурение были допущены ошибки, - пояснили в ведомстве.

В результате этого произошло проседание грунта насыпи автомобильной дороги. Обвалились три из четырех полос.

- В настоящее время все замечания производителем работ устранены, дорожная одежда восстановлена. Движение автомобильного транспорта осуществляется в оба направления, - заверили в минтрансе.

За счет подрядчика

Расширением и благоустройством 6 км трассы занималось АО «Дорожно-строительная компания «Автробан». В план работ входило кроме расширения дорожного полотна установка освещения, шумоизоляционных экранов, обустройство тротуаров и остановочных павильонов.

19 августа, когда большая часть работа на трассе Кинель- Богатое - Борское была завершена, прошло обрушение дорожного плотна между третьим и четвертым километром трассы.

В минтрансе подчеркивают, что трасса, как любые объекты строительства и реконструкции вводятся в эксплуатацию только после устранения всех замечаний, в том числе со стороны независимой экспертной организации, осуществляющей строительный контроль на объекте.

Тогда же производится расчет с подрядчиком.

Таким образом, устранять недочеты и восстанавливать дорожное полотно «Автобан» был вынужден из собственных средств.