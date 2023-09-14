Эпидпорог превышен в полтора раза: врач рассказала, какие вирусы циркулируют в Самарской области

Самарцам рассказали, почему в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вспышку ОРВИ зафиксировали в Самарской области в начале сентября 2023. Эта новость серьезно всполошила жителей губернии. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сегодня эпидемиологический порог превышен больше, чем на 17%. Главный внештатный инфекционист МЗ Самарской области по городскому округу Самара, кандидат медицинских наук, заведующий инфекционным отделением Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова рассказала журналисту «КП-Самара», с чем связан рост заболеваемости на территории губернии и как уберечь свой организм от неприятных последствий.

Эпидпорог превышен на 17,1%

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю с 4 по 10 сентября 2023 в Самарской области резко подскочило число заболевших ОРВИ. Так, за 36 неделю года в губернии выявили 8396 случаев ОРВИ.

-Показатель на 10 тысяч населения составил 26,8. Это выше эпидпорога на 17,1%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано и в возрастной группе 15 лет и старше на 53,7%, - рассказали в региональной службе.

Заболеваемость ниже эпидпорога оказалась в возрастных группах: 0-2 года – на 48%, 3-6 лет – на 46,7%, 7-14 лет – на 24,9%.

Лабораторный мониторинг показал, что в воздухе доминируют парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

Рост заболеваемости — обычная сезонная ситуация

Однако Екатерина Киндалова утверждает: рост заболеваемости ОРВИ — обычная сезонная ситуация. Паниковать не стоит.

-С приходом осени традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе и гриппа. Это связано с особенностями этих вирусных заболеваний. Вирусы, циркулирующие в этот эпидсезон привычны и не более опасны, чем в предыдущие, - поделилась инфекционист с корреспондентом «КП-Самара».

Но эксперт предупредила: это не повод расслабляться. Особое внимание к своему здоровью стоит уделить тем, кто попадает в группу риска и менее защищен от гуляющих по Самарской области инфекций.

Беременные, пожилые и дети в группе риска

-Беременные женщины и дети до 3-х лет, а также лица старшей возрастной группы, люди с сопутствующими заболеваниями подвержены опасности более тяжелого течения ОРВИ, развитию осложнений, что может привести к неблагоприятному исходу, даже казалось бы легкого заболевания.

По словам Киндаловой, наиболее эффективным и доступным способом защиты от инфекции была и остается вакцинация.

620 000 доз вакцин и два препарата

Как известно, в губернии уже стартовала прививочная кампания. В медучреждениях Самарской области распределены более 620 000 доз вакцин, для взрослых — «Совигрипп», для детей — «Ультрикс Квадри». По словам самарских врачей, в 2023 году желающих пройти вакцинацию достаточно.

-Соблюдение профилактических мер помогает защититься от заражения, сократить риски масштабного распространения инфекции, сохранить жизни людей. В случае, если вакцинируется 60 и более % населения, этот эпидсезон пройдет спокойно, - отметила Екатерина Киндалова.

Не стоит забывать и о правилах личной гигиены и здоровом образе жизни, который способен повысить сопротивляемость организма к инфекциям.

-Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, употребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, - говорит эксперт. - Пусть осень станет временем перемен в наших привычках и образе жизни. Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих станет приоритетом. Не забывайте о профилактике и соблюдении мер предосторожности, и этот осенний сезон пройдет для вас без серьезных неприятностей.