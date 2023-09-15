Машинное масло полыхает в подвале заброшенного завода. Фото: Ольга НОВИКОВА

Площадь пожара в здании бывшего подшипникового завода на улице Калинина, 1 в Самаре увеличилось до 1000 квадратных метров. Пламя все еще тушат, сложность в том, что до огня не добраться. Рассказываем последние новости о пожаре на ГПЗ-9 в Самаре 15 сентября 2023.

Сил и средств достаточно

Огонь вспыхнул в одном из цехов бывшего завода в пятницу, 15 сентября 2023 года. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 10:39. Сначала с огнем боролись 71 пожарный и 22 единицы техники, позже число огнеборцев увеличилось до 114, а машин – до 38.

- Площадь пожара – 1000 квадратных метров. Для тушения создано три боевых участка. В 11:50 проведена пенная атака, через 20 минут будет вторая пенная атака. В тушении возгорания участвует пожарный поезд, развертывается аэромобильная группировка. Сил и средств достаточно, - передает слова начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко корреспондент «КП-Самара».

Пламя еще тушат. Фото: Ольга НОВИКОВА

Горит масло в подвале

В подвале бывшего цеха №7 полыхают масляные баки. Пожарные не знают, сколько там масла. Войти в подвал сотрудники МЧС тоже не могут, это просто-напросто небезопасно.

- Горение происходит в подвале, вход туда невозможен – есть угроза для личного состава. Личный состав работает их цеха внутри, пенную атаку проводят через технологические отверстия, - уточнил Олег Бойко.

Про огромное количество моторного масла в подвале бывшего ГПЗ-9 известно было давно. Два года назад о нем говорили владельцы Кировского рынка, который находится по соседству. Они говорили, что пожары на территории бывшего завода случаются, и предрекали, что масло рано или поздно загорится. Так и случилось.

Метровые столбы пламени

Когда пожарные вошли в здание цеха, из-под земли вырывались метровые факелы. Их потушили. Строительные конструкции бывшего завода постоянно охлаждают: внутри очень жарко.

Пока говорить о локализации и тем более о ликвидации пожара еще очень рано. По состоянию на 15:00 15 сентября борьба с огнем на территории бывшего подшипникового завода продолжается.