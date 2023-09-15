«Нельзя терять время»: врачи расказали, что нужно сделать до начала эпидсезона

В Самарской области стартовала прививочная кампания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовала прививочная кампания. Врачи утверждают: вакцинация остается наиболее эффективным методом борьбы с распространением целого ряда инфекций. Волжан призывают пройти процедуру иммунизации уже сегодня. Почему лучше вакцинироваться, а не переболеть и кому в первую очередь стоит прививаться, рассказали эксперты.

«Важно не терять время»

Вместе с осенними холодами в Самарскую область пришли и сезонные заболевания. Известно, что на территории губернии в начале сентября 2023 зафиксировали вспышку ОРВИ. Об этом напомнила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

- Сегодня эпидемиологический порог превышен на 17,1% среди общего населения. При этом по населению в категории старше 15 лет превышение составляет более 50 процентов, - говорит эксперт. С 4 по 10 ноября в Самарской области заболело около 8400 граждан. Важно сейчас не терять время и использовать сентябрь и октябрь, чтобы пройти вакцинацию.

Уже привились почти 20 тысяч жителей

По словам Архиповой, сегодня больше людей болеют в Тольятти и Похвистневском районе. Однако прививочная кампания уже стартовала. Так, по данным Минздрава Самарской области, в 63 регионе уже привились почти 20 тысяч жителей.

-До конца года перед нами стоит задача привить более 1 900 000 тысяч жителей Самарской области. Нам необходимо достичь 60% охвата взрослого и детского населения, а также больше 75% в группах риска. Работа начата, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Мы не только предвидим, но и уже ощущаем рост заболеваемости ОРВИ, поэтому сейчас нужно все ресурсы направить, чтобы она не вышла за пределы управляемости.

По словам министра, благодаря вакцинации получится достигнуть коллективного иммунитета и оборвать цепочку инфекции, а значит создать защиту для каждого жителя губернии и общества в целом.

«Дефицита вакцины не будет»

В Самарскую область поступило 620 тысяч доз вакцины, препарат для взрослых — «Совигрипп», для детей — «Ультрикс Квадри».

- Вакцина равномерно распределена между поликлиническими учреждениями, в которых развернуты более 200 пунктов вакцинации. Дефицита нет и не будет, - отметил Армен Бенян.

Эксперты поделились: процедуру вакцинации необходимо проходить ежегодно. Все дело в том, что каждый год вирус мутирует и на территорию страны приходит уже его новый вариант, поэтому «прошлогодняя» вакцинация теряет свою эффективность. Также эксперты отметили: вакцинироваться безопаснее, чем встретиться с инфекцией лицом к лицу.

- Как не существует безопасной дозы алкоголя, так и нет безопасных болезней, которые пройдут для нашего организма бесследно. Даже если мы говорим о простуде. Вакцинация не дает абсолютной гарантии, что человек не заболеет, но снизит риск тяжелого течения и убережет других людей, - пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Высокая температура и слабость

Кроме того, симптомы у гриппа крайне неприятные. А принимать меры для лечения необходимо уже в первые часы.

- Грипп дает достаточно выраженный синдром интоксикации. Это высокая температура 39-40°C, выраженные мышечные боли и слабость. Если при обычной острой респираторной инфекции пациент в состоянии двигаться или выполнять какую-то работу, то при гриппе нет, - поделилась главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук Елена Стребкова.

По словам медиков, в первую очередь вакцинироваться необходимо тем, кто входит в группу риска. Это дети, пожилые граждане, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями. Есть и те, кому прививка противопоказана.

-Нельзя прививаться пациентам с острым заболеванием на момент вакцинации, необходимо дождаться восстановления, а также гражданам с непереносимость отдельных компонентов вакцины, речь идет о курином белке.