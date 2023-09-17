Наставник «КС» Игорь Осинькин признался, что команде не хватило опыта и глубины скамейки. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» упустили победу в матче 8 тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. По ходу встречи самарцы вели 2:0, однако упустили инициативу, игра закончилась со счетом 2:2. У «Крыльев» по голу забили Николай Рассказов и Никита Салтыков, у ЦСКА – Антон Заболотный с пенальти и Федор Чалов. Примечательно, что «армейцы» отыгрались вдесятером. После такой игры наставники команд эмоций не скрывали. Рассказываем, что произошло после матча 8 тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов», который прошел 16 сентября 2023 года.

«Не смогли сделать так, чтобы матч шел по нашему сценарию»

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин был расстроен.

- Мы хотели выиграть и сделали все, чтобы выигрывать. В чем настоящая причина [такого результата]? Не можем для себя пока точно ответить. На определенном отрезке матча, в середине второго тайма, мы слишком много позволили сопернику, начались наши потери, недостаточно концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Дальше мы хотели спасти матч, но нам, наверное, не хватает глубины скамейки, - сказал наставник самарцев на послематчевой пресс-конференции.

По словам Игоря Осинькина, все центральные нападающие остались на скамейке, тренерский штаб попытался освежить игру фланговыми игроками, но этот план не сработал.

Главный тренер «Крыльев» признался, что команда чувствовала, что можно довести игру до победы, но не хватило опыта, мастерства и умения принимать правильные решения.

- Не смогли сделать так, чтобы матч шел по нашему сценарию. Надо делать шаги в том числе психологически, чтобы к таким моментам быть лучше готовыми, - отметил наставник волжан.

«Удаление послужило катализатором»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что удаление подстегнуло команду.

- Команда вышла доказать болельщикам, что у нас есть дух, что мы не безразличны к тому, что происходит на футбольном поле. Удаление послужило дополнительным катализатором, чтобы все заработало на полную мощность. Желание победить все видели, многое во втором тайме начало получаться. Ребята показали и страсть, и мастерство, создавали столько моментов, сколько не было в равных составах, - приводит слова Федотова пресс-служба «армейцев».

«Хотелось бы, чтобы второе место – это был наш уровень»

После восьми туров «Крылья» идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны. Однако их еще может подвинуть «Зенит», который свой матч в туре еще не провел.

Автор одного из голов в ворота ЦСКА Никита Салтыков прокомментировал второе место самарцев.

- Я оцениваю [второе место] как должное. В чем секрет успешного выступления? Хорошая реализация моментов, плюс мы много создаем. Мы забили больше всех в РПЛ. Не хотелось бы говорить, что мы прыгаем выше головы. Хотелось бы, чтобы это был наш уровень. Можно стремиться и выше, - сказал Салтыков в интервью сайту euro-football.ru.