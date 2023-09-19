В прошлом году самарская публика увидела выступления Александры Трусовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В федерации фигурного катания на коньках России озвучили даты этапов Гран-при. Самара примет соревнования 17-20 ноября. Рассказываем про Волжский пируэт 2023, Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Самарский этап Гран-при по фигурному катанию 2023

Пока в ФФККР опубликовали только даты этапов. Первый пройдет в Уфе 13-16 октября, второй – в Омске 20-23 октября. Следом идут Красноярск (10-13 ноября), Казань (10-13 ноября), Самара (17-20 ноября) и Москва (24-27 ноября).

Самаре достались только две дисциплины фигурного катания – одиночное катание и танцы на льду.

Кто приедет на Волжский пируэт

Это пока не известно. Список участников самарского этапа Гран-при появится ближе к соревнованиям. В прошлом году на лед Дворца спорта имени Высоцкого на улице Молодогвардейской выходили Софья Самоделкина, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Егор Базин, Глеб Лутфуллин и другие.

В этом году соревнования наверняка снова пройдут во Дворце спорта, однако официально это не объявили.

Билеты на Гран-при по фигурному катанию в Самаре 17-20 ноября 2023

Билетов в продаже пока нет, они появятся ближе к соревнованиям. Пока начали продавать билеты только на первый этап Гран-при России, который примет Уфа. Цены начинаются с 250 рублей (сектора по углам ледовой арены). Самые дорогие билеты обойдутся в 1800 рублей за штуку.