Заразнее, но не опаснее: эксперты рассказали о новом коронавирусе «Пирола»

Жителям Самары рассказали о новом коронавирусе «Пирола» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень привела за собой в Самарскую область не только ОРВИ и простуду, но и старого знакомого — Ковид-19. Так, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в 63 регионе растет количество больных коронавирусной инфекцией. Не успели волжане «переварить» новость о приходе нового штамма под названием «Эрис», как вдруг появился уже другой — «Пирола». Журналист «КП-Самара» выяснила, что же это за новый вирус и чем он опасен для жителей губернии.

Число заболевших растет

Еще в августе специалисты заговорили о новой вспышке ковида. По словам самарских экспертов, очередная волна должна была настигнуть 63 регион с приходом сентября.

- Ковид пополнил список острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость которыми традиционно возрастает в осенний период, - поделилась с журналистом «КП-Самара» главный внештатный инфекционист Минздрава Самарской области по городскому округу Самара, кандидат медицинских наук, заведующая инфекционным отделением Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова.

Судя по всему, прогнозы начали сбываться. Сегодня в Самарской области растет количество больных Ковид-19. Так, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за неделю — с 11 по 17 сентября 2023 года — диагноз подтвердился у 308 жителей региона. А это больше, чем неделей ранее. Тогда было 228 случаев. Общее число инфицированных в Самарской области достигло 544 261.

За последнюю неделю в Самарской области госпитализировали в больницы 31 человека. Еще 171 пациент успешно выздоровел. Общее число тех, кто победил заразу, теперь составляет 535 137. Количество смертельных случаев за последние семь дней не изменилось. Оно составляет 8 338.

Вместо «Эриса» пришла «Пирола»

Однако это еще не все «сюрпризы» сентября. Если в последний летний месяц речь шла о новом штамме «Эрис», который более заразен, чем другие варианты «Омикрона», но при этом не вызывает более тяжелого течения заболевания, то уже сейчас эксперты утверждают: новую волну поднимает другой подвид «Омикрона» — «Пирола».

- Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники,- рассказали в Роспотребнадзоре.

Но причин для паники нет. Хоть и новый подвид «Омикрона» более вирулентный вариант, но не опасней других.

- По данным о патогенности (способности вызывать тяжелые болезни) и летальности (число умерших от числа заболевших), к счастью, пока причин выделять «Пиролу» в отдельную линию нет. Однако изменения в вирусе действительно серьезные и нетипичные для омикрон–линии. «Пирола» — это такой вариант «на грани» того, чтобы признать его родоначальником новой линии, - рассказал «Комсомолке» иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Пенсионеры, беременные и дети в группе риска

Если говорить о симптомах, то пока ничего нового ожидать не стоит.

- Симптомы практически не отличаются от ОРВИ или циркулирующих до настоящего времени других вариантов коронавируса. К ним относятся: повышение температуры тела, головная боль, насморк, быстрая утомляемость, боли в горле, - говорит Екатерина Киндалова.

В период распространения коронавируса надо быть начеку тем, кто находится в группе риска тяжелого и осложненного течения заболевания, отметила эксперт.

- Это пациенты младше 3-х и старше 65-ти лет; люди с сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ; пациенты с хроническими заболеваниями легких, включая астму; больные с хроническими заболеваниями печени, циррозом печени; пациенты со злокачественными заболеваниями с лечением в течение последних пяти лет, больные с цереброваскулярными заболеваниями; пациенты с заболеваниями сердца – сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией; страдающие от ожирения и беременные женщины особенно в I и III триместре.

Вакцинация остается лучшей защитой от инфекции

Медики утверждают: вакцинация была и остается лучшей защитой от коронавирусной инфекции. Кроме того, уже существующие препараты способны сформировать иммунитет к болезни.

- «Пирола», вероятно, остается в рамках линии «Омикрона» и не выделяется в отдельную новую эволюционную ветвь коронавируса. Косвенно в пользу этого говорит и то, что вакцины, созданные под «Омикрон», работают и для «Пиролы», - заявили в Роспотребнадзоре.

В Самарской области сейчас используют в основном препарат Спутник-V, показавший наибольшую эффективность. Записаться на вакцинации можно через Единый портал государственных услуг.