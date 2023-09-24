Горшков в маске, посол Аргентины в шарфе «КС»: что произошло после матча «Крылья Советов» - «Сочи»

После матча игроки и тренеры "Крыльев" полтора часа общались с болельщиками Фото: Евгений ЕГОРОВ

23 сентября 2023 года самарские «Крылья Советов» сыграли матч 9-го тура РПЛ с «Сочи» и победили 2:1. Рассказываем, что происходило после матча.

Точилин: во втором тайме мы играли лучше

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что его команда во втором тайме переиграла «Крылья Советов».

- Мы пропустили быстрый мяч и не действовали в первом тайме так, как должны были. Во втором тайме мы полностью переиграли «Крылья Советов». Но у нас есть проблема с реализацией, моментов мы создали достаточно, но нужно забивать, - прокомментировал Точилин.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин подтвердил, что играть против «Сочи» было непросто, но заметил, что самарская команда действовала по счету.

- После первого тайма мы вели 2:0 и понимали, что не нужно идти на неоправданный риск. Гости пытались растянуть наши линии, поэтому нам больше пришлось действовать сзади, при этом у нас появлялось больше возможностей для быстрых атак, которые, считаю, можно было использовать лучше, - заявил Осинькин.

Ломаев выбыл на 1,5-2 месяца

Защитник «Крыльев» Юрий Горшков вышел в микст-зону в медицинской маске.

- Что случилось? Приболел немного, поднялась температура, - пояснил футболист.

Его партнер по команде Никита Салтыков связал не очень быструю игру команды с воздействием вируса.

- Сказалось и то, что мы проводили третий матч за неделю с длинными перелетами. И вирус сейчас гуляет — возможно, это тоже сказывается. Но я думаю, в такой ситуации примерно все команды сейчас, - сказал Салтыков.

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов сообщил «КП-Самара», что говорить об эпидемии сейчас не приходится.

- Будем наблюдать за ситуацией, пока только у Горшкова поднялась температура, - пояснил доктор.

Также он сообщил о состоянии травмированных игроков.

- Ломаев повредил сухожилие, выбыл ориентировочно на 1,5-2 месяца. Цыпченко понадобится операция — думаю, до конца календарного года мы его на поле не увидим. Состояние Ушакова, который получил сотрясение мозга в Калининграде, нормальное. Он уже прилетел в Самару, сейчас чувствует себя хорошо, на следующей неделе должен вернуться к тренировкам. Витюгов в сегодняшнем матче дернул мышцы шейного отдела и получил ушиб поясницы. Надеюсь, ничего серьезного, ближайшие два-три дня покажут, - рассказал Артамонов.

Посол Аргентины: счастлив стать болельщиком «Крыльев»

После матча команда «Крылья Советов» в полном составе встретилась с болельщиками. Во встрече приняли участие также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн.

- Еще несколько лет назад мы говорили о том, что нужно выбрать модель развития клуба. Мы приняли эти решения вместе, посоветовавшись в том числе с болельщиками. И сегодня сама жизнь подтверждает, что это был верный путь, - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор Дмитрий Азаров считает, что в "Крыльях" - правильная модель развития Фото: Евгений ЕГОРОВ

Аргентинский посол сообщил корреспонденту «КП-Самара», что знал о «Крыльях Советов» еще до визита в Самару.

- Я знал, что команда создана в годы войны, поэтому «Крылья Советов» - это символ сопротивления и победы. Я счастлив, что сегодня стал официальным болельщиком «Крыльев Советов», - заявил Эдуардо Зуайн.

После победы над «Сочи» «Крылья Советов» вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.