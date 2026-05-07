Артисты ждут своей очереди у ДК

В Самару прилетели Сергей Лазарев и Николай Басков. Они прибыли в город на Волге, чтобы провести кастинг для восьмого сезона вокального шоу «Ну-ка все вместе». 7 мая артисты будут отбирать исполнителей для участия в телепрограмме. Приезд звезд уже вызвал ажиотаж в социальных сетях. Рассказываем и показываем, как самарцы встретили звезд эстрады и чем решили удивить их на кастинге.

Сняли видео на набережной

Приезд популярных артистов самарцы ждали с нетерпением не одну неделю и переживали о возможном переносе кастинга. За несколько дней до этого певцы застряли в Казани, об этом Сергей Лазарев сообщал в своих социальных сетях. Рейс после проведения народного кастинга переносили из-за воздушной опасности, из-за чего артисты провели несколько часов в аэропорту, а после отправились в отель. К счастью, звездам эстрады удалось добраться до столицы и отправиться в следующую командировку – уже в Самару.

Звездное жюри прибыло в Самару.

Утром 7 мая Сергея Лазарева и Николая Баскова можно было заметить на набережной Волги. Они приехали туда, чтобы заснять анонс кастинга. Сам кастинг решили провести в ДК железнодорожников им. Пушкина.

«Восьмой сезон обещает быть самым мощным. Мы ищем тех, кто готов вступить в эту битву. Наш кастинг – это шанс для каждого, кто не представляет свою жизнь без музыки. Сотни экспертов уже в ожидании, зрители соскучились по мурашкам, и нам совершенно неважно, в каком жанре вы поете, наше шоу объединяет всех. На нашей сцене с одинаковым трепетом ждут как тех, кто только начинает свой творческий путь, так и артистов с большим опытом!», — призывают артисты.

Толпа людей ждет у входа

Ярые поклонники и фанаты Сергея Лазарева и Николая Баскова уже «оккупировали» площадь возле ДК железнодорожников. Число тех, кто решил попробовать свои силы, зашкаливает. Кто-то пришел с гитарой, кто-то с баяном. Есть люди в русско-народных костюмах, а также в необычных образах – очки с шипами и воротник из черных перьев.

«Участникам уже выдали номера и данные о времени выступления. Внутрь без регистрации никого не пускают. Люди в ярких сценических костюмах ждут своей очереди на ступенях у ДК», - делится корреспондент «КП-Самара» с места событий.

Кастинг продлится до самого вечера

Часть участников уже представила свои номера. Некоторые утверждают, что невероятная давка была из-за того, что артисты не понимали очередность.

«Утром была толпа, все ломились в дверь, потому что просто не знали, что делать. Мы получили номера и время захода», - рассказывает Никита Кириллин, участник кастинга.

Молодой человек живет сразу на несколько городов и готовится удивлять жюри песней, о которой никто не слышал вот уже пять лет. Никита приехал помогать матери с ремонтом на даче. Музыкант не переживает за прохождение.

«Пройду - хорошо. Не пройду - поеду класть ламинат».

Также корреспонденту «КП-Самара» удалось поговорить с участниками группы «Родные», приехавшими из Энгельса.

«Мы, честно, не заметили какой-то давки. Утром пришли, получили порядковый номер – 284 – и пошли гулять по самарским улицам, пить кофе, чай, снимать видео. Всю давку мы пропустили. Кажется, для участия в кастинге собралось человек 400», - признаются артисты.

Музыканты подготовили номера с народными песнями

Особой популярностью в Самаре стали пользоваться песни Зыкиной и обработка всеми известной композиции про Волгу. Многие артисты также подготовили выступления с авторскими песнями.

Часть артистов подготовили авторские песни

В состав жюри кастинга в Самаре вошли Николай Басков, Сергей Лазарев и восемь экспертов, среди которых Ольга Евстигнеева, Ирина Олифер, Григорий Юрченко, Арсений Бородин, Андрей Солод, Николай Ерохин, Этери Бериашвили и Ирина Ортман. Для участия в кастинге музыканты должны быть старше 18 лет, опыт и жанр неважны. Ключевую роль будет играть харизма и манера исполнения. Также для выступления участники должны подготовить 5-6 композиций, флешку с минусовками продолжительностью до полутора минут.

Нарядные музыканты получили номера с временем выступления

Напомним, вокально-музыкальное шоу стало адаптацией одного из британских проектов. Программа выходит в эфир на телеканале «Россия-1». Шоу особенно запоминается ярким противостоянием жюри за голоса. Сотня экспертов оценивает вокальные данные участников, которые проходят в следующий этап.

