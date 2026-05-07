Огромная толпа желающих приехала на кастинг к Лазареву и Баскову в Самаре

Участники волнуются и разогреваются перед выступлением.

В четверг, 7 мая, в Самаре толпа людей собралась у ДК железнодорожников, чтобы лично встретиться с известными артистами – Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Они прилетели в областной центр для проведения отборочного тура шоу «Ну-ка, все вместе!Народный кастинг».

«Нам совершенно неважно в каком жанре вы поете. Наше шоу объединяет всех! На нашей сцене с одинаковым трепетом ждут как тех, кто только начинает свой путь, так и артистов с большим опытом. Сегодня в Самаре на берегах великой Волги у каждого есть шанс выйти на нашу легендарную сцену», – сказали Басков и Лазарев с городской набережной.

В Самаре кастинг пройдет впервые. Большое количество желающих приехало, чтобы показать себя и попасть на шоу. Люди собрались перед ДК, они волнуются и разогреваются перед выступлением. Оценивать участников вместе с Басковым и Лазаревым будут еще восемь профессионалов музыкальной сцены. Смотреть будут на харизму, манеру исполнения и глубину подачи материала.

Регистрация на кастинг в Самаре проводится 7 мая с 09:30 до 19.00 во Дворце культуры железнодорожников на улице Льва Толстого, 94. К участию в проекте приглашаются вокалисты старше 18 лет.

