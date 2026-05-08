Бесплатные выставки и артиллерийский салют: что будет в Самаре на День Победы 9 мая

Жители Самарской области готовятся к празднованию Дня Победы. В это году главное мероприятие, которое состоится на площади Куйбышева, пройдет в усеченном формате. Но самарцы смогут провести праздник в учреждениях культуры. Например, местные музеи приглашают на бесплатные выставки. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в Самаре 9 мая 2026 года.

Парад Победы

9 мая на площади Куйбышева традиционно состоится Парад Победы. Количество зрителей будет меньше – с площади уже убрали шесть трибун, оставив две. Механизированную колонну привлекать к участию также не будут. Все эти решения приняты из соображений безопасности.

Участие в самом параде примут 1300 человек. На площадь выйдут парадные расчеты мотострелковых бригад, роты почетных караулов и другие. Они пройдут по площади Куйбышева и уйдут по улице Вилоновской в сторону Волжского проспекта.

Попасть на парад можно только по пригласительным билетам. Но полюбоваться им получится и в режиме онлайн - трансляция будет вестись в социальных сетях регионального правительства. Начало в 9:30.

Бесплатные выставки в музеях

9 мая городские музеи откроют бесплатные выставки ко Дню Победы. В «Детской картинной галерее» можно посмотреть основную экспозицию «Особняк Клодта» и выставку «Мастер и ученик» Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки.

В «Музейно-выставочном центре «Самара Космическая» откроется выставка «Крылья и сталь нашей Победы». В музей истории города им. М.Д. Челышова – выставка, посвященная 175-летию Самарской губернии.

Музей Эльдара Рязанова представит экспозицию, посвященную жизни и творчеству Эльдара Рязанова. Музей-галерея «Заварка» приглашает на выставку «Время выдержки: дом Маштакова: 1/125 секунды».

В самарском литературно-мемориальном музее им. М. Горького откроются экспозиции «Жизнь и творчество Алексея Толстого», «Русский характер. А. Н. Толстой и Великая Отечественная война», «Владимир Клюжев. От фронтовой карикатуры – к веселому Буратино».

Выставки будут работать с 10:00 до 18:00, музей «Самара Космическая» - до 17:00.

Без концерта, но с салютом

Праздничного концерта на площади Куйбышева в этом году не будет. Вечером в акватории Волги у первой набережной состоится артиллерийский салют и фейерверк. Начало в 22:00.

Бессмертный полк

Очного шествия Бессмертного полка в этом году не будет. Акция пройдет в других форматах: в социальных сетях, онлайн, «Бессмертный полк» на транспорте. В школах и детских садах организованы стены п