«Хотели поехать в Новый Буян, но заблудились»: как в Самарской области искали пропавших мужчину с правнуком

Пожилого мужчину и мальчика благополучно нашли 17 мая / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Субботним майским днем 82-летний Олег Барышников решил свозить правнука за город – прогуляться по лесу. Однако небольшое путешествие обернулось масштабной операцией по поиску. Пожилой мужчина и ребенок заблудились и не смогли найти дорогу назад. Чтобы их найти, задействовали кинологов с собаками и даже беспилотники. Рассказываем, как проходили поиски и где удалось обнаружить пропавших.

Поехали в лес и заблудились

В субботу, 16 мая 2026 года, Олег Барышников решил свозить 5-летнего правнука Макара в лес. Они сели в бежевый «Ларгус» и стартовали от дома в Советском районе Самары. Путь держали в направлении села Новый Буян Красноярского района. Поначалу все было хорошо, но потом что-то пошло не так. Вечером дед с правнуком так и не вернулись домой. В 20:29 мать ребенка дозвонилась до путников. В трубке был слышен голос Макара: «Хотели поехать в Новый Буян. Не доехали, заблудились. Едем обратно…». Потом их телефон сел.

Камеры засняли "Ларгус", на котором передвигались пенсионер и ребенок, на трассе Курумоч - Новый Буян / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Около двух часов ночи в ДПСО «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск. Первыми к работе приступила группа быстрого реагирования отряда. Они искали автомобиль пропавших, съезды, следы. Последний раз машина попала на камеры на трассе Курумоч – Новый Буян. Поиски осложняли жара и особенности местности – разрытые и заваленные дороги.

В пятом часу утра телефон Олега Барышникова появился в сети. Мужчина рассказал, что их машина застряла, а потом сломалась у озер. Макар уснул в салоне авто. Стало понятно, что сами они вернуться не смогут – нужна помощь.

Масштабные поиски

В поисках пропавших были задействованы волонтеры, местные жители, полицейские, спасатели, кинологи и др. / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

К поискам пропавших подключились около 90 человек. Их икали волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и СК, спасатели и др. Были направлены опытные кинологи с собаками. Также пришлось задействовать малую авиацию, беспилотник.

В пятом часу дня 17 мая Олега Барышникова и его правнука нашли живыми. По данным ГУ МВД по Самарской области, их обнаружили неподалеку от села Михайловка. Это примерно в 10 километрах от Нового Буяна.

В ДПСО «ЛизаАлерт» поделились кадрами с места, где нашли пропавших. Судя по всему, от такого «приключения» больше всего испугался дедушка. Макар, возможно, даже не понял, что произошло, что их всю ночь и день искали столько людей. Теперь они оба благополучно вернулись домой к родным.

