Городское кладбище в Самаре - один из немногих некрополей, расположенных прямо в черте города. Оно открылось в 1932 году и занимает около 70 гектаров. Здесь нашли вечный покой герои Великой Отечественной войны, легендарные хирурги, знаменитые актеры. Но среди привычных памятников встречаются и по-настоящему загадочные. Те, что порождают тайны и дают пищу для размышлений и предположений. Корреспондент «КП-Самара» прогулялся по старому кладбищу вместе с краеведом, гидом команды «Свои на Волге» Александром Широченко и отметил 10 самых странных и необычных захоронений.

Тайна смерти Щорса

Сегодня туристы на кладбища почти не ходят. Это удел узких краеведов и тех, кому действительно интересна история города. Обычно здесь появляются лишь родственники, чтобы прибраться на могилах. В будний день здесь пусто, деревья заглушают шум от дороги, а в кустарниках нашли свой дом певчие птицы. Природа неумолимо поглощает место, ставшее последним пристанищем для тысяч людей.

Пожалуй, самое известное захоронение на городском некрополе – это могила Николая Щорса. Четырехметровую гранитную стелу с кавалерийской шашкой видно издалека.

Николай Александрович Щорс - легендарный начдив времен Гражданской войны. Сослуживцы ласково называли его Коленька. Погиб он в боях под Украиной, однако похоронен изначально был в Самаре, на Всехсвятском кладбище. Откуда такое странное перемещение тела за тысячи километров?

Александр объясняет, что существует несколько версий несколько. Одни говорили, что в цинковом гробу вместе с ним перевозили драгоценности. По другой версии сослуживцы боялись, что если оставить могилу на Украине, а враг займет эту местность, то над останками надругаются.

Позже, когда после выхода в 1939 году фильма Александра Довженко началась настоящая «щорсомания», могилу героя пытались найти. Но Всехсвятского кладбища к тому моменту уже не существовало. Дело в том, что в 20–30-е годы в Самаре, как и по всей стране, действовал декрет о ликвидации старых дореволюционных кладбищ. Оградки сбивали, надгробиями мостили дороги, а памятники частично переносили на другие погосты, перебивая имена. Это был не вандализм, а узаконенная государственная политика. Вот и Всехсвятское исчезло. На его месте сначала работал завод «Волгакабель», потом хлебозавод.

Но могилу полководца все-таки нашли. Приезжала супруга Щорса - Фрума Хайкина-Ростова, провели эксгумацию. Тело поразительно хорошо сохранилось, его сразу опознали. И тогда вскрылась жуткая деталь: входное отверстие пули находилось не в виске, как считалось ранее, а в затылке. То есть в Николая стреляли сзади, со спины!

Что это было? Рикошет? Ликвидация диверсантами? Или подлыми врагами оказались «свои»? В Гражданскую войну полевые командиры постоянно соперничали.

Чьи могилы не нашли

Щорса перезахоронили как героя. В его биографии были разные страницы: он и эсер, и офицер императорской армии, но для советской истории он остался чистым борцом за власть Советов. На новом месте ему поставили обелиск, со временем он менялся. Наверху были красивые драпировки, затем добавили кавалерийскую шашку, в честь освобождения Киева от немецких оккупантов. Сейчас это, пожалуй, самый высокий памятник на аллее почетных граждан Самары на старом некрополе.

На том же Всехсвятском кладбище были похоронены многие знаменитости: купец, художник и новатор Константин Павлович Головкин, актер Самарского театра драмы Виктор Мамонтов, который трагически погиб во время спектакля в 1911 году. Здесь же был похоронен присяжный поверенный Самарского окружного суда Андрей Хардин, с которым работал Ленин. Мать Шаляпина – Евдокия Михайловна, мать Алексея Николаевича Толстого - Александра Бастром. Их останки теперь уже не найти. Кладбище уничтожено, хотя археологи ежегодно проводят там раскопки и совершают важные находки. Например, в 2017 году нашли оригинальную плиту с могилы Щорса.

Знамя над Рейхстагом

Мало кто знает, но в Самаре похоронены близкие родственники младшего сержанта Мелитона Кантария — того самого, кто вместе с лейтенантом Алексеем Берестом и сержантом Михаилом Егоровым 1 мая 1945 года водрузил штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на крыше здания Рейхстага в Берлине.

На самарском кладбище покоятся Кандид Георгиевич Кантария, племянник Мелитона, а также его троюродный брат Амиран Виссарионович Кантария - участник Парада Победы 1945 года. Сам Мелитон жил в Грузии, позже переехал в Москву.

За могилами регулярно ухаживают. Они находятся на небольшой аллее знаменитых людей, которую в 80-е годы пытались облагородить - сделать дорожки, ступеньки. Такие проекты даже существовали.

Хирург, оперировавший самого себя

Далее мы идем к могиле семьи Аминевых. Здесь покоятся Александр Михайлович и его супруга Юлия Флегонтовна.

Александр Михайлович родился в Пермском крае. Закончил школу, защитил диссертацию. А потом началась война, и врач прошел путь от Сталинграда до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Постоянно оперировал, а после войны писал монографии о пулевых ранениях.

Но главное - он занимался колопроктологией. Тем, за что в Советском Союзе никто даже не хотел браться. Именно Аминев возглавил кафедру госпитальной хирургии Самарского медицинского университета и руководил ею около 40 лет. Под его началом было подготовлено и представлено к защите более 100 диссертаций.

При этом покоится такой человек всесоюзного масштаба под абсолютно простым, ничем не примечательным надгробием. Александр рассказывает, что Аминев пытался сам себе вырезать аппендицит. Но не смог довести операцию до конца и позвал ассистента. Оказалось, что у него был нестандартный аппендикс - Аминев все рассчитал правильно, но из-за особенностей строения не смог завершить операцию самостоятельно. Вот такие научные эксперименты он ставил на себе.

После смерти Аминев завещал свое сердце кафедре госпитальной хирургии. Многие сравнивали его с литературным героем Данко, который вырвал сердце из груди ради людей. Хирург также просил после смерти убедиться, действительно ли у него аппендикс находился под печенью. Свои финансовые накопления от завещал отдать на премию лучшим проктологам и назвать его именем одну из улиц Самары. Улица, названная в честь доктора, находится в Промышленном районе Самары, это бывшая 7-я просека.

Древо без ветвей

На самарском кладбище можно встретить необычное надгробие в виде дерева с обрубленными ветвями. Подпись гласит: «Тамарочка, шесть лет».

Что означает такой символ? Александр поясняет: трактовок несколько. Самая частая -такие надгробия ставили на могилах детей. Ребенок скончался, ветвь рода обрубилась, и дерево с обрубленными ветвями символизирует эту потерю. Похожую функцию выполняли надгробия в виде обломившегося столба.

Существует и более сложное объяснение: под подобным памятником может покоиться отец, который при жизни потерял всех своих сыновей. Каждая обрубленная ветвь - это один умерший сын.

«В дореволюционной России существовала настоящая кладбищенская мода на такие деревья. Если приехать, например, в Таганрог на местное старое кладбище XVIII века, там можно увидеть огромное количество этих обрубленных деревьев. Сохранились они и в Петербурге. Поэтому то, что в Самаре уцелело хотя бы одно - большая удача для истории», - говорит Александр.

След масонов?

Краевед говорит, что иногда подобные памятники связывают с масонами (крупное тайное общество, существующее с XVII века).

Масоны действительно использовали такую символику, но не только они. Обрубленное дерево – это не чисто масонский знак, а скорее распространенный художественный образ, вокруг которого сложилось много мифов.

Что касается самой Тамарочки: судя по стилю, памятник дореволюционный, то есть девочка умерла еще до 1915 года. Скорее всего, надгробие перенесли с уничтоженного Всехсвятского кладбища. Возможно, хотели перебить табличку или приспособить для своих родственников, умерших позже, но денег на новое не хватило. А тут - красивое дерево. Вот и перенесли как есть.

Надгробие без тела: загадка купца Клодта

Еще одно надгробие, под которым нет захоронения, принадлежит представителю купеческого рода Ивану Андреевичу Клодту. Его особняк ныне занимает Детская картинная галерея на улице Куйбышева.

Заслуги семейства Клодтов перед Самарой были немалыми. Именно Иван Андреевич вместе со старшим братом Карлом обеспечивали город всем необходимым для поддержания системы водоснабжения. Кроме того, они создали электрическую компанию и снабжали горожан проводами, лампочками Эдисона, динамо-машинами. Можно сказать, несли людям свет.

Иван Андреевич родился в 1848 году, умер в 1904-м. Был похоронен на Всехсвятском кладбище. Но позже его памятник перенесли на новое городское кладбище. Табличку перебили, написали на ней другое имя, и под памятником упокоили уже совсем другого человека. Тогда так часто делали: экономили средства или использовали готовые красивые надгробия.

Когда Всехсвятское кладбище сравняли с землей, могила купца оказалась утеряна навсегда. Так что от Ивана Андреевича Клодта остался только памятник, да и тот стоит на чужой могиле. От перебитой таблички до сих пор видны дырки на граните, это следы старой надписи.

Трагедия красавицы-актрисы

Далее мы идем к могиле Заслуженной артистки РСФСР Натальи Радолицкой. Она родилась в 1945 году, умерла в 1983-м. На памятнике надпись: «Всегда с нами, Петя, Толя». Ей было всего 37 лет. Наталья была супругой Петра Монастырского - режиссера самарского драматического театра. Именно она сыграла первую сцену в советском кинематографе с обнаженной натурой — роль купальщицы в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Актриса служила в Самарском драмтеатре и скончалась от рака мозга.

Как рассказывали актеры, знакомые с историей, она начала терять память, забывала текст.

Врачи не смогли спасти ее от страшной болезни. Петр Монастырский (который покоится на этом же кладбище) очень любил супругу. Сама Наталья была очень красивой женщиной: настоящая актриса с густыми вьющимися волосами, огромными глазами и грустным взглядом. На ее могиле уже несколько лет сидит кукла Барби. Зачем ее принесли – неизвестно, но зрелище не для слабонервных.

«Я всегда буду с вами»

От следующей истории кровь стынет в жилах. Мы вышли к мемориалу из белого мрамора. Здесь покоится Анна Бондарева. Студентку журфака в 2015 году хладнокровно и жестоко убил Владислав Роговик - тот, кого она любила и считала своим парнем. Сначала он обставил все как пропажу, и сам участвовал в ее поисках. Когда истерзанное тело девушки нашли, прикинулся убитым горем. И только когда всплыли неоспоримые факты, признался в чудовищном преступлении.

В 2015 году Роговика осудили на 10 лет и отправили в колонию строгого режима. В 2023 году он вышел на свободу, отсидев две трети срока, подал прошение на условно-досрочное освобождение, и его отпустили.

На могиле Анны родители установили памятник. Мраморная дева в развевающимся платье стоит в окружении четырех ангелочков и вазонов с цветами. У подножия - надпись: «Я всегда буду с вами». Роговик уже давно на свободе, а убитая им девушка навсегда осталась 18-летней.

Тайна Томаса Добсона

Пробираемся сквозь заросли к странному железному кресту. На нем латиницей выведено: Tohmes Dobson. Указаны только имя и дата смерти - 14 марта 1944 года. За могилой никто не ухаживает, найти ее непросто. А ведь когда-то покоящийся здесь человек наделал в Куйбышеве немало шума! От этой истории мурашки бегут по коже.

Томас Добсон приехал в Куйбышев в разгар войны, в 1944 году. Согласно архивным документам, он был снабженцем, работал на США. В Куйбышев прибыл из Бразилии, обсуждал вопросы снабжения заводов. Дальше планировал отправиться в Москву, однако ему долго не давали разрешение. В ожидании визы он коротал время за алкоголем, иногда ходил в театры. Но неожиданно его нашли в луже крови в 13-м номере «Гранд-отеля» (сегодня это отель «Бристоль Жигули»). Смерть иностранца вызвала переполох: на уши были подняты милиция и НКВД. Следствие пришло к выводу, что иностранец наложил на себя руки. Тело на родину забирать никто не стал, его похоронили в Куйбышеве.

С тех пор могила Томаса стоит заброшенной в совершенно чужом для него городе. Цветы к ней не несут, не поминают. Александр рассказывает: три года назад на могиле лежало чье-то фото, истыканное булавками. Со временем фото истлело, а булавки остались.

Памятник мечте

Самое необычное и трогательное надгробие – торпеда, совмещенная с маяком. Стоит она на заросшей от времени могиле мальчика Юры Смирнова. Парню было всего 15 лет, когда его жизнь оборвалась в 1964 году. Родные поставили ребёнку памятник то ли в виде торпеды, то ли в виде ракеты, а сверху увенчали его маяком, на который ведет хлипкая лестница. Зажигали ли этот маяк когда-нибудь?

На корпусе ракеты надпись: «Тебе, наш друг, символ несбывшейся мечты». Интересно, кем же хотел стать Юра – космонавтом или мореплавателем? И как жаль, что его мечта так и не сбылась. Могила не убирается уже долго, скоро ее полностью закроют заросли клена и жасмина.

Четвероногие друзья

Среди могил встречаются и очень странные — явно нечеловеческие. Например, гранитный памятник с надписью: «Джеффри, 1990–2000» и «Геккар, 1991–2007». Он украшен щитом с двумя кинжалами, портретом служебной собаки и аббревиатурой «ОСВ».

Краеведам не удалось доподлинно узнать, что это за захоронение. Джеффри прожил 10 лет, Геккар - 16. Вполне собачий возраст. Памятник выполнен в том же стиле, что и еще три — принадлежащие людям с фамилией Гореловы. Похоже, все это одна семья. Все надгробия украшены красной звездой, серпом и молотом, а также георгиевской ленточкой. Похоже, Джеффри и Геккар были любимыми четвероногими членами семьи, чью верность и преданность хозяева ценили столь высоко, что похоронили их в семейной могиле.