«Брат слышал выстрелы, а пулю нашли на диване у соседей»: жительница Тольятти – о жизни в одном дворе с майором Огородниковым и съемках в сериале

Спустя четверть века после гибели Огородникова, в Тольятти снимают сериал. Фото: ВКонтакте/Надежда Куракина

Ни для кого уже не секрет, что в Тольятти снимают сериал «Чужой Огород» — о милиционере, майоре, легенде города Дмитрии Огородникове. Жители Тольятти не только наблюдают за съемками, но и участвуют в них и делятся впечатлениями в соцсетях. Одна из участниц массовки жила с ним в одном дворе. И до сих пор помнит тот вечер, когда на него было совершено покушение. Подробнее – в материале «КП-Самара».

«Огородников жил в подъезде напротив нашего»

«Мне тогда было 17, и я довольно хорошо припоминаю его образ, — рассказывает Надежда Куракина на своей странице в соцсети. — Огородникова знал весь город, а теперь будет знать вся страна».

Оказывается, легендарный оперативник жил в ее дворе — в подъезде напротив. Во дворе его видели все, знали в лицо.

«Я помню, как он выходил, здоровался. Обычный человек, только очень большой. И спокойный».

Мама Надежды до сих пор удивляется: как можно было стрелять во дворе жилого дома, если за стенкой — пункт милиции?

«Брат слышал выстрелы, я была дома»

6 августа 1997 года, когда на Огородникова напал киллер, брат тольяттинки Василий был во дворе с друзьями. Уже поздно вечером они услышали выстрелы.

«Я была дома. А Вася с ребятами только услышаливыстрелы и тут же разбежались».

Позже к ним домой приходили милиционеры. Спрашивали, не видел ли он чего. Не видел. Только слышал. А потом оказалось, что одна из пуль нашлась… на диване у соседей.

«В нашем районе тогда часто стреляли за «Авангардом». Сейчас от него только название, а тогда это был кинотеатр. За ним пустырь, потом частный сектор. Пустырь — для разборок».

Спустя три года, 22 мая 2000 года, Огородников погиб. Бандиты изрешетили его автомобиль, когда он остановился в пробке. Оперативнику было 36 лет.

«Мне посчастливилось сняться в массовке»

Спустя четверть века после гибели Огородникова, в Тольятти снимают сериал «Чужой Огород». Главную роль играет Павел Прилучный. Также в кадре Валерия Астапова, Сергей Городничий и другие известные актеры.

«Мне посчастливилось сняться в нескольких массовых сценах, — делится тольяттинка. — И Варя (дочь Надежды— прим. ред.) тоже успела сняться, когда приезжала на несколько дней из Москвы. Интересно посмотреть, что это будет за сериал. Каким покажут Огородникова».

Тольятти в кино

Сериал «Чужой Огород» снимают в Тольятти с начала мая. Павла Прилучного за это время видели, кажется, все. Кто-то встречал его на улице Механизаторов, где развернулась съемочная площадка. Кто-то застал в Верхнесанчелеевской библиотеке, куда актер заезжал вместе с коллегами. А одна из жительниц и вовсе наткнулась на него, когда вышла за хлебом.

Тольяттинцы уже привыкли, что Прилучный разъезжает по городу. Фото со звездой есть, наверное, у каждого второго. Актер не отказывает — наоборот, благодарит жителей за теплый прием и извиняется, что из-за плотного графика не может уделить время каждому.

Семья Прилучного тоже бывает в Тольятти. Об этом говорят совместные фотографии с супругой Зепюр Брутяни сыном Микаэлем. В своих сторис актер публикует и видео с женой, снятое на фоне Жигулевских гор. На одном из роликов звучит песня Людмилы Зыкиной, а в объективе - необъятная Волга.

