В самое сердце: Сергей Лазарев подарил 62-летней фанатке из Самары билет на концерт

Валентина смогла исполнить свою мечту. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В мае Самарская область стала местом притяжения именитых артистов. В начале месяца в городе приехали жюри «Ну-ка, все вместе» во главе с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым, Диана Арбенина перед концертом дала бесплатную лекцию в книжном магазине, а Павел Прилучный продолжает мелькать в социальных сетях тольяттинцев. Сергей Лазарев вновь вернулся в город на Волге после яркого выступления на выпускном у школьников в Нижнем Новгороде. «КП-Самара» расскажет, как прошли два концерта певца 30 и 31 мая.

Прятался под панамкой и выгуливал собаку

Сергей Лазарев ярко заявил о своем прибытии в Самару в своих социальных сетях. По доброй традиции, артист с юмором рассказывал о своих передвижениях. Сначала певец выбирал панамку у речного вокзала.

В небольших ларьках с сувенирами Сергей нашел неприметный головной убор и натянул его прямо на кепку. На своей странице певец написал:

«Я в Самаре! Погода супер! Хочу погулять по набережной, но не привлекать внимание. Вариант «дачник». Пошел гулять по набережной».

После покупки панамки Сергей вспомнил свой прошлый приезд с командой музыкального шоу.

«Совсем недавно были на этой набережной с коллегами».

Закончилась прогулка фотографиями Сергея с собачкой и на автобусной остановке возле баннера с собственным шоу.

«Шанс встретить Лазарева на набережной в Самаре, гуляющего с собакой, никогда не равен нулю».

«В самое сердце, на пораженье»

Не только двухдневными концертами и прогулками Сергей Лазарев запомнился в Самаре. Начинающий блогер, 62-летняя пенсионерка Валентина Спорняк создала яркий инфоповод и одну из самых добрых историй в социальных сетях.

Сергей Лазарев лично пригласил Валентину на концерт. Фото: соцсети

В свои 62 года Валентина решила начать записывать видео о жизни. Ролики набирали сотни просмотров, но все изменилось после выхода кадров с обращением к подписчикам. Валентина рассказала о своей заветной мечте – побывать на концерте у любимого исполнителя Сергея Лазарева.

«Я простая рядовая пенсионерка. Увидела баннер с концертом, но билетов на один день уже не осталось, а на второй день (имеется в виду 31 мая) были слишком дорогие, мне не по карману, - признается Валентина корреспонденту «КП-Самара». - Мои подписчики стали отмечать Сергея. И он заметил, отреагировал и сам позвал на концерт бесплатно».

Чувства переполняли Валентину во время разговора. Она поделилась, что только отходит от происходящего. К концерту начинающий блогер готовилась основательно, она отправилась в салон красоты, сделала прическу и макияж.

«Я с таким удовольствием попала на концерт. И, знаете, я лично побеседовала с Сергеем, поблагодарила его».

Певец предоставил Валентине сразу два билета – для нее и дочери. Вместе они смотрели на концертную программу с 22-го ряда.

«Места в партере, очень хорошо видно. Рядом были операторы, звукорежиссеры. После концерта с нами связались организаторы, сказали, что Сергей хотел бы меня увидеть. Вместе с дочерью и друзьями мы прошли за кулисы. Сергей – человек души. Он похвалил мои социальные сети, сделал комплимент как женщине, а мы поблагодарили его за билеты и шоу».

Валентина следит за творчеством Сергея еще с его участия в группе Smash с Владом Топаловым, но больше всего она ждала песню «В самое сердце».

«Ждала больше всего «В самое сердце», но знала почти все песни. Они идут у него от души. Это очень хороший и простой человек».

Видео Валентины набрало 1,4 млн просмотров. Фото: соцсети

Сейчас Валентина продолжает вести свой блог. Благодаря видео с Сергеем Лазаревым, которое набрало уже более 1 млн просмотров, количество подписчиков у начинающего блогера растет с каждым днем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал