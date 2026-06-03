Водитель потерял сознание за рулем: подробности ДТП на трассе М-5 в Самарской области, где погибли двое детей

По факту ДТП следователи завели уголовное дело. Фото: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО,ПБ и ЧС

В День защиты детей, 1 июня 2026 года, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области столкнулись две иномарки. Погибли три человека — двое детей и водитель одной из машин. Еще трое попали в больницу. «КП-Самара» узнала подробности трагедии.

Что случилось 1 июня

В Самарской области 1 июня 2026 года произошло ДТП, которое потрясло многих. В День защиты детей около 12:15 на 1080 км трассы М-5 «Урал» у села Черновка лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris.

Удар был страшным — у обеих машин разворотило передние части. На месте погибли трое: 28-летний водитель Mitsubishi, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, и двое юных пассажиров Hyundai Solaris. Детям было 8 и 10 лет. Еще троих пострадавших с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

«У меня до сих пор руки трясутся»

Люди, ставшие свидетелями аварии, до сих пор не могут прийти в себя:

«Очень жаль девочек. До сих пор руки трясутся».

«Мы ехали за ними, помогали как могли».

Другой свидетель рассказал подробности, которые проливают свет на возможную причину трагедии.

«Я был свидетелем этого ДТП, — пишет Денис К. — Со слов выжившего пассажира Mitsubishi, он с водителем (малознакомым) ехал из санатория домой. В процессе поездки водитель потерял сознание из-за проблем с сердцем, о которых он предупредил пассажира. Авто ушло на встречку».

Борьба за жизни детей

Особенно тяжелые подробности очевидцы рассказывают о детях.

«Водитель и передний пассажир Hyundai — выжившие муж и жена. На заднем сидении находились их дочери», — пишет Денис К.

По его словам, девочки были пристегнуты ремнями безопасности. Их от ремней отстегивала его пассажирка — медсестра по профессии. Она оказывала детям первую помощь, но спасти их не удалось.

Отец девочек выжил. Как сообщают в соцсетях, мужчину эвакуировали санавиацией.

«Врачи говорят, умирают от резкой остановки, если бы не были пристегнуты — шанс выжить был бы больше, вылетели бы в траву», — рассуждает в соцсетях Иван К.

Эту версию, однако, нельзя назвать медицински достоверной — при лобовом ударе на скорости незафиксированный пассажир рискует получить еще более тяжелые травмы. Но сам факт трагедии от этого не становится легче.

Лариса Л., проезжавшая мимо уже после аварии, поделилась: «Видела, как на двух эвакуаторах везли эти машины. Ужас просто полный. Я такое вижу впервые».

Дорога смерти?

Жители Самарской области давно называют эту трассу «дорогой смерти». По данным ГИБДД, за 2022 год на федеральных трассах региона погибли 122 человека, и больше всего жертв (72) именно на М-5. Очевидцы указывают, что место ДТП у села Черновка — особо опасное.

«Это проклятое место — Черновка», — пишет Оксана Б.

«Место опасное. Видимость, скорее всего, плохая. Впереди не видно, а водители летят на свою беду. Нет видимости — не гони, и трагедии не будет», — рассуждает Александр М.

Еще один житель региона, проезжавший по этому участку накануне, делится общим впечатлением от состояния водителей на трассе:

«Вчера ездил из Самары в Сергиевский район. Складывается впечатление, что на дорогах нет нормальных водителей. Каждый второй ведет себя неадекватно. Страшно ездить! Если ехать спокойно, приедешь на 5-10 минут позже, но целым и невредимым. Давайте будем аккуратнее!».

Заведено уголовное дело

По факту ДТП следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней — до 7 лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Прокуратура Сергиевского района также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и поставила расследование дела на контроль.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования семьям погибших.