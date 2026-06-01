В День защиты детей, 1 июня 2026 года, в Самарской области произошла трагедия. На трассе в Сергиевском районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Погибли трое, в том числе двое детей. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Все случилось примерно в 12:15 на 1080 км трассы М-5 «Урал» около села Черновка Сергиевского района. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, там лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris, в котором находилась семья с детьми. Удар был сильным – у обеих иномарок раскурочены передние части.

«За рулем Mitsubishi Lancer находился 28-летний водитель. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено) и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 44-летнего мужчины», - рассказал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД по Сергиевскому району, капитан Александр Алексеев.

Кто погиб в ДТП в Самарской области 1 июня 2026

Последствия столкновения оказались страшными: на месте погибли три человека. Авария унесла жизнь самого предполагаемого виновника аварии и двоих маленьких пассажиров второй иномарки. Это дети 8 и 10 лет. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. В больницу увезли 28-летнего пассажира Mitsubishi, водителя Hyundai и его 43-летнего пассажира.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи, прокуратуры и пожарные-спасатели.

Судя по фото с места происшествия, авария произошла еще до ливня, который сегодня накрыл Самарскую область плотной стеной. Как говорят очевидцы, погодные условия на трассе были хорошими. По их мнению, виноват человеческий фактор. Выяснить причины и детали ДТП предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Уголовное дело завели после ДТП с тремя погибшими в Самарской области

После трагедии, в которой погибли двое детей, следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней - до 7 лет лишения свободы.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В обстоятельствах смертельной аварии будет разбираться и прокуратура Сергиевского района. Она уже организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Также надзорное ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела.

