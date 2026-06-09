Артем Дзюба покинул «Акрон» по окончании сезона 2025/26 Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в РПЛ по итогам сезона 2025/26 и готовится к своему третьему сезону в высшем российском дивизионе. 19 июня в России открывается летнее трансферное окно. Оно продлится до 12 сентября. Публикуем список трансферов ФК «Акрон» летом 2026 года. (Текст обновляется по мере появления информации).

Ушли

Пожалуй, главной потерей перед новым сезоном станет звездный форвард Артем Дзюба. Экс-капитан сборной России и «Акрон» не стали продлевать контракт. Дзюба покинул клуб после стыковых матчей с «Ротором».

Дзюба присоединился к «Акрону» в начале сезона 2024/25. Всего за волжан форвард провел 52 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. За время в «Акроне» Артем Дзюба побил несколько исторических рекордов РПЛ и сборной России, а также стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Чем Артем Дзюба запомнился в «Акроне», можно прочитать здесь.

Кроме Дзюбы, «Акрон» пока никто не покинул. Однако очевидно, что тольяттинскую команду ждет перестройка. Наверняка клуб покинут многие игроки.

Пришли

«Акрон» оставался последней командой РПЛ без главного тренера перед стартом сезона 2026/27. Напомним, после заключительного тура лиги команду покинул Заур Тедеев, который возглавлял «Акрон» с 2024 года и вывел его в элиту. В стыковых матчах волжанами руководил Мурат Искаков, но после этого специалист отправился в тренерский штаб Дмитрия Игдисамова в ЦСКА.

8 июня «Акрон» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Срджаном Благоевичем, который ранее работал в сербском «Партизане». Ознакомиться с тренерской карьерой 53-летнего наставника можно здесь.

Как говорилось ранее, «Акрон» ждет перестройка. Пока тольяттинцы никого не подписали, но наверняка этим летом красно-черные будут очень активны на трансферном рынке.