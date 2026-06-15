Быть блогером непросто: самарские создатели контента рассказали, как набрать аудиторию в соцсетях

Самарские блогеры рассказали, как добиться успеха Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Быть блогером в регионе – задача не из простых. Многие хотят получить внимание и свой кусок славы, выбирая разнообразные стратегии продвижения. Самарские блогеры рассказали корреспонденту «КП-Самара», как найти свою аудиторию и чем привлечь подписчиков в 2026 году.

Важно найти свою нишу

14 июня 2026 года стал неофициальным праздником для создателей контента. Идея создания Дня блогеров появилась еще в 2004 году, когда всего 500 человек из разных стран решили объединиться и создать свой праздник, который впоследствии стал символом дружеских отношений.

Сейчас в цифровом пространстве существует множество курсов и пособий о том, как добиться успеха и с чего начать в создании контента. Самарская область в последние годы стала одним из центров по продвижению крупных и талантливых блогеров.

Создатели контента публикуют юмористические видео, рассказывают о своей жизни, мероприятиях в областном центре, а, главное, – транслируют свое творчество в массы. Первым и единственным советом от самарских блогеров стал поиск своего стиля.

Арина считает, что важно быть собой. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Арина Лысик, прославившаяся необычной озвучкой сериалов в социальных сетях, рассказала, каково это быть самарским блогером:

«Я хоть и из Самары, но мало где об этом рассказываю. Я не стесняюсь, просто мой блог не заточен под это. Быть блогером из Самары – это получать приглашения в Москве, потому что мало ивентов проводят у нас в городе. После выхода статьи многие удивились, говорили: «Я, что, живу со звездой?», но я этого не чувствую. Меня мало кто узнает на улице, не зовут на какие-то локальные мероприятия, я о них ничего не знаю».

По словам Арины, аудитория приходит методом проб и ошибок. Важно делать то, что вас увлекает и смотреть на реакцию подписчиков.

«Просто быть собой. Как только я перестала притворяться, начала показывать себя, свою душу, харизму, у меня поперла аудитория. Люди чувствуют, любят и оценивают».

Блогером можно стать в любом возрасте

Стать популярным инфлюенсером можно в любом возрасте. На своем примере это доказала Валентина Спорняк, начавшая свой путь в 62 года.

Валентина на одном из своих видео набрала 2,1 млн просмотров. Пенсионерка рассказывала о своей жизни и поделилась с подписчиками давней мечтой – попасть на концерт Сергея Лазарева. В своем ролике женщина попросила местных блогеров снимать побольше видео, ведь сама она не сможет посетить мероприятие, билет был не по карману.

Валентина продолжает развивать свой блог. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Видео быстро залетело в тренды и обратило на себя внимание самого Сергея Лазарева, который пригласил Валентину и ее дочь на музыкальное шоу совершенно бесплатно. После концерта пенсионерка рассказала «КП-Самара», какой артист за кулисами.

Сейчас Валентина активно ведет социальные сети и всего за несколько месяцев набрала более 7000 подписчиков. Женщину узнают на улицах Самары и предлагают сотрудничество.

«Путь блогера тоже нелегок. Я начала его сравнительно недавно. И вот вчера перешагнула планку в 7000 подписчиков. Набрать аудиторию бывает сложно. У меня блог в основном про здоровый образ жизни, как в возрасте 60+ оставаться активной, путешествовать, ходить на концерты, просто гулять и радоваться каждому дню. Я очень благодарна своим подписчикам за поддержку и дорожу общением с каждым из них», – поделилась Валентина.

Глядя на примеры успешной реализации в социальных сетях, становится понятно: получить аудиторию может каждый. Главное – не бояться показать себя настоящего.

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