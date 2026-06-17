Таисию Киселеву заподозрили в прогулках, а Людмила Тархова выдвинула новые обвинения: что происходит с делом об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Дочь экс-мэра Самары поделились своими предположениями о заказчиках убийства. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Появились новые подробности в истории об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Дочь погибших Людмила сделала сенсационное заявление: семья бывшего зятя и ее подруга Елена Братчикова могут быть причастны к убийству ее родителей. Тем временем Таисию Киселеву, одну из подельниц Екатерины Тарховой, уличили в возможном нарушении домашнего ареста. Подробности – в материале «КП-Самара».

Людмила Тархова нашла «виновных»

История убийства Тарховых вновь стала темой программы Андрея Малахова. В эфире прочитали письмо Людмилы Тарховой, которое она направила в адрес редакции. Дочь четы Тарховых обвинила семью Пасик и свою подругу Елену Братчикову в причастности к убийству родителей. По крайней мере, косвенно:

«Все началось с моего экс-зятя Влада Пасика и его матери Лоры, которые настраивали дочь против семьи, а также с Елены Братчиковой, знавшей все о жизни и поездках дочери. Далее меня сажают в тюрьму за вымогательство, а моих родителей зверски убивают. Я не знаю, что спланировали заказчики, но если бы я была на свободе, такого бы не произошло. Меня убрали».

Реакция семейства Пасик на заявление была спокойной. Влад заявил, что все эти годы они даже не думали о Тарховых.

«Зачем мне это? После Кати я жил своей жизнью. У меня жена, дети. Если бы не эта ситуация, наши пути с этой семьей так бы и не пересеклись».

Елена Братчикова, которая на протяжении полутора лет воспитывала маленького сына Екатерины Тарховой, тоже не была шокирована словами Людмилы:

«Людмила, наверное, забыла, как я приносила ей передачки после приговора. Почему-то сына Кати тоже забрала я, а не родственники. Никто не объявился! Я не знаю, почему она такое говорит. Бог ей судья».

Отметим, что сын Екатерины Тарховой уже уехал к родному отцу в Израиль. Влад Пасик установил отцовство и забрал мальчика.

Таисия Киселева нарушает режим?

Обсудили в эфире и 80-летнюю Таисию Киселеву – подельницу Екатерины Тарховой, которая делит вместе с ней скамью подсудимых. Пенсионерку обвиняют в том, что она помогала Кате продавать машину Натальи Тарховой. Таисия является матерью Светланы Метревели, которая, по мнению следователей, организовала убийство Тарховых. Внучка экс-мэра Самары заявила, что с Киселевой у них были теплые отношения. А однажды она почти стала Метревели.

«Я приходила к ней домой, мы пили чай. У нее в гостях бывал ее сын Бичико, который как-то сказал, что я хорошая, воспитанная, из приличной семьи. Таисия тогда заявила, мол, было бы хорошо, если бы вы поженились», - рассказала Екатерина Тархова.

80-летняя Таисия Киселева сейчас находится под домашним арестом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сейчас Катя обвиняет Таисию в том, что она знала все об убийстве Виктора и Натальи Тарховых с самого начала:

«Таисия Ивановна виновата, и я виновата. Я просто хочу, чтобы все виновные понесли наказание».

На судебном заседании в мае 2026 года Катя просила, чтобы Киселевой изменили меру пресечения и отправили в СИЗО. Однако суд оставил пенсионерку под домашним арестом. Теперь же появились подозрения, что Таисия нарушает установленные судом условия.

Судя по записям с камеры домофона, 16 мая 2026 года к ней в гости приезжал Бичико, 18 и 20 мая – дочь Магда. Если оба проходят свидетелями по делу, то Киселева не имеет права с ними общаться. Сама пенсионерка отрицает встречи с детьми:

«Они все боятся ходить ко мне. Не разрешено – значит, не разрешено. Внуки у меня ночуют, носят продукты».

Таисия Киселева может покидать квартиру только для получения медицинской помощи. Камеры показали, что ночью 18 мая 2026 года к ней приезжала скорая помощь. Но, как пояснил корреспондент «Первого канала», оснований для госпитализации не нашли, Киселеву отправили обратно домой.

На данный момент Екатерина Тархова остается в СИЗО, где ждет следующего суда. Ей продлили арест до ноября 2026 года. Судя по всему, судебный процесс будет долгим: в общей сложности по делу допросят 79 свидетелей