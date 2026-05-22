Екатерина Тархова в суде Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде продолжат рассматривать дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова. Сделала это его же родная внучка Екатерина Тархова. Убили Виктора Александровича и его жену в январе 2025 года, подозреваемую задержали в феврале. И вот сейчас следствие собрало всю доказательную базу и готово отстаивать обвинение. Сегодня состоится второй день суда над Екатериной Тарховой 22 мая 2026 года: публикуем полную хронику второго дня, рассказываем о главных откровениях свидетелей из зала суда и о том, как ведут себя подсудимая, защитники и потерпевшая. Публикуем в режиме онлайн фото и видео суда по Екатерине Тарховой.

Суд над Екатериной Тарховой 22 мая 2026 года: хроника второго дня, прямая трансляция, фото, видео

Второе заседание суда над Екатериной Тарховой 22 мая 2026 года пройдет также в Самарском областном суде. Вчера заседание проходило в зале номер 58, где работал Ленин и были вынесены громкие приговоры времен СССР. На первое заседание под конвоем доставили и пострадавшую - дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмилу. Женщина сейчас отбывает наказание в колонии. Людмила сидела со слезами на глазах, слушая как травили ее родителей. А на дочь старалась не смотреть - именно Екатерина Тархова, дочь пострадавшей и обвиняется в страшной расправе

Сама Екатерина Тархова выслушала обвинительное заключение стойко, пристально смотрела на мать. А потом полностью признала вину в убийстве. Но не в надругательстве над телами, как выяснилось, она не готова признавать эту статью обвинения.

Во второй день суд над Екатериной Тарховой в Самаре 22 мая 2026 года обещает нам допрос свидетелей. Вероятно, у всех читателей будет возможность оценить, благодаря каким деталям следователи смогли распутать это преступление.

Публикуем хронику второго дня суда над Екатериной Тарховой 22 мая 2026 года - рассказываем в режиме онлайн все самое важное.

Главные итоги первого дня суда над Екатериной Тарховой в Самаре: последние новости

На первом заседании суда над Екатериной Тарховой в Самаре было озвучено обвинительное заключение. Следствие раскрыло свою версию того, как было совершено преступление. Ответим на главные вопросы.

Кто организовал убийство?

В СК считают, что Екатерина Тархова действовала в составе ОПГ. Организатор преступной группы - скрывающаяся, вероятно, в Грузии Светлана Метревели. С ней Екатерина познакомилась в одной из поездок - ее представили в качестве гадалки. Затем Светлана узнала о проблемах девушки и разработала дьявольский план. Она пользовалась тем, что Екатерина и испытывает постоянную нехватку денег. Она организовала план по отъему денег, давала задания и указания, привлекла к делу племянника Дмитрия. Все делалось для того, чтобы завладеть деньгами и ценными бумагами Тарховых. Но все закончилось убийством - процессом избавления от тел также из-за границы руководила Светлана.

Людмила Тархова на суде Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Как убили Тарховых?

Причиной смерти пожилой пары стал яд. Его в Самару привез Дмитрий Метревели, затем Екатерина насыпала опасное вещество в капсулы для лекарства, которые пили ее родные - для здоровья. Когда пенсионеры уже были накачаны дурманящим веществом, Екатерина пустила в квартиру Дмитрия . Тот связал Наталью Тархову, Виктор уже был не в состоянии ей помочь. Затем парочка выпытывала у пенсионеров пароли от банковских карт, заставляла подписать доверенности. Организм не выдержал нагрузки и Тарховы умерли.

Ужасная деталь - по мнению следователей Дмитрий напал на Наталью, когда она вернулась с занятий с сыном Екатерины. Где в момент нападения был мальчик не уточняется, хочется надеяться, что его увела мать. Кстати, раньше мы публиковали хронологию убийства Тарховых - со слов самой Екатерины.

Как избавились от тел?

О том, что тела заморозили жидким азотом и потом разделили по пакетам с гречкой (абсорбент, чтобы скрыть запах), уже было известно. Новая деталь: оказывается пропускала через мясорубку тела Екатерина у себя дома. А вот замораживал и расчленял тела Дмитрий - в квартире Тарховых. Но это - вариант следствия. Екатерина свое участие в глумлении над телами погибших не признает.

В чем признала вину Екатерина Тархова?

На первом заседании суда Екатерина Тархова признала свою вину в убийстве Виктора Тархова и Натальи Тарховой. Все это происходило под взглядом ее матери Людмилы. А вот глумление над телами она не признает.

Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений. Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей.

Что сказала про дочь-убийцу Людмила Тархова?

Людмила Тархова разговаривала об убийце родителей не очень охотно. Она сказала, что плохо себя чувствует и что ей неприятно находиться в одном месте с дочерью. Но она отметила, что не будет требовать высшей меры для Екатерины Тарховой: Господь сам разберется, сказала она.

Убитые Наталья и Виктор Тарховы и их внучка

Последние новости про убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены

Расследование дела подошло к концу. Его особенность - отсутствие тел погибших. Убийцы тщательно избавились от трупов и постарались отмыть помещение, где все происходило. Впрочем, следы все равно остались: частички кровеносных сосудов, жировых тканей на сантехнике, на полу в кухне и ванной. Экспертизы показали, что все свидетельствует об убийстве. Так что оснований для предъявления обвинения у следствия достаточно.

Сама Екатерина Тархова вину в убийстве родных признала. На скамье подсудимых вместе с ней Таисия Киселева - мать Светланы Метревели, которая помогала продать автомобиль Натальи Тарховой, притворяясь ей.

А вот Светлана Метревели и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске - видимо со всеми деньгами, похищенными и вырученными за продажу коллекции икон, машины. Кстати, по словам Екатерины Тарховой она и ранее перевела Светлане более 30 миллионов рублей - за гадание, в качестве помощи якобы больным родственникам.

Какие новые откровения принесет второй день суда над Екатериной Тарховой 22 мая 2026 года - узнаем уже скоро. Все новости расскажет корреспондент "КП" из зала суда.