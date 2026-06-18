Рыба-мопс, пираньи и стальной паук: кого находили самарцы в реках и озерах региона

Жители Самарской области находят в воде странных существ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волга и малые реки Самарской области регулярно преподносят сюрпризы: от пучеглазых мутантов до бобров, упорно плывущих против течения мимо городской набережной. «КП-Самара» вспомнила самые громкие и необычные находки в воде за последние годы.

Рыба с лицом мопса

В 2018 году житель Сызрани обнаружил удивительную рыбу в реке Сызранке. Существо своей мордой напоминало собаку породы мопс. Рыбак с многолетним стажем признавался, что такого «чуда» не видел никогда. Добыча была настолько необычной, что мужчина даже не рискнул ее есть — пожарил и выбросил.

Рыба с мордой мопса особенно поразила рыбаков. Фото: архив героя

Экологи не удивились находке. Кандидат биологических наук, эколог Сергей Симак тогда пояснил «Комсомолке», что Куйбышевское водохранилище сильно загрязнено, а в донном иле накопились тонны токсикантов и тяжелых металлов. Эти вещества вызывают мутации у водных организмов, особенно у хищников, которые завершают пищевые цепочки. В народе «экспонат» тут же окрестили «лупоглазкой лобастой обыкновенной».

Нерпы в подвале Новокуйбышевска

Одной из самых неожиданных находок для коммунальщиков стал бассейн в подвале жилого дома. В небольшом рукотворном водоеме поселили трех темных «рыб с большой головой». Как оказалось, это были байкальские нерпы.

Нерп привезли для выступления в передвижном цирке из Улан-Удэ, но по пути один детеныш погиб, а рефрижератор для остальных сломался. В 35-градусную жару владелец срочно искал «передержку» и снял подвал, где зверям подкладывали лед.

Нерпы жили в рукотворном бассейне. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Экологи и зоозащитники забили тревогу: происхождение нерп вызывало вопросы, а содержание в подвале не соответствовало нормам. В итоге Адама, Еву и Жорика перевезли в более пригодное помещение с вентиляцией.

Пираньи на Волге

В 2009 году необычный улов попался в сети рыбака возле Южного моста в Самаре. Среди щук и лещей Владимир обнаружил странную «рыбину».

«Явно неместная, фиолетового цвета, с радужно-переливчатой чешуей и большими зубами. Напарник ахнул: «Да это же пиранья!» Я пригляделся — и впрямь похожа», — вспоминал рыбак.

На действия людей пиранья отреагировала агрессивно — почти прокусила перчатку в жажде добраться до рыбака. Инспекторы профильного ведомства дали мужчинам распоряжение заморозить рыбу, а после доставить ученым. Эксперты подтвердили, что рыба относилась к семейству южноамериканских пираний.

Красный пак — так называется эта рыба — опасности для людей не представляет. Она водится в Амазонке, питается планктоном, червями, личинками насекомых и растениями. Тогда специалисты посчитали, что рыбу просто выпустили владельцы аквариума.

Адский паук

2026 год тоже не обошелся без страшных находок. На днях в садок рыбаков забрался паук, словно отлитый из ртути. Больше всего самарцев удивил его вид — округлое брюхо, заполненное воздухом.

Самарцев напугал странный паук. Фото: https://vk.com/wall-40786487_1293823

Оказалось, это водяной паук-серебрянка. Благодаря строению своего тела и запасу воздуха он может существовать под водой, чем, безусловно, пугает местных жителей.

«Я засунул руку в садок, а он так адски больно кусается, будьте осторожны», — поделился рыбак в социальных сетях.

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