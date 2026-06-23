«Наши деды вернулись к нам»: жители Екатеринбурга, Казани и Подмосковья почтили память прадедов-летчиков, погибших в Сергиевском районе в 1942-1943 годах

Родственники Федора Сохранова приехали из Казани. Они узнали судьбу своего прадеда только в этом году. Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня на аллее памяти «Бессмертная эскадрилья» на окраине Сергиевска особенно тихо. Даже птицы не поют, лишь шепот нескольких человек да шорох подошв нарушают звенящее безмолвие. На них с портретов смотрят лица молодых дедов и прадедов – летчиков, чьи жизни трагически оборвались в окрестностях Сергиевского района в годы Великой Отечественной войны. Некоторые из них прошли все ужасы фронта, но не пережили учебные полеты в глубоком тылу. Теперь ежегодно их родные из разных городов России приезжают в Сергиевск, чтобы почтить память своих героев.

Памятные мероприятия в Сергиевске стали уже традиционными. Сюда приезжают родственники четверых погибших летчиков – Константина Саранцева, Ивана Артемова, Александра Гордеева и Федора Сохранова. В 4 утра они зажигают свечи у памятника «Скорбящей матери», а затем направляются на аллею памяти «Бессмертная эскадрилья» - туда, где бережно хранятся истории и фотографии их дедов и прадедов.

Несут историю в массы

Имя Ивана Артемова знакомо в Сергиевском районе многим. Именно с него и второго летчика в составе экипажа, Константина Саранцева, началась длительная история поисков, которая не заканчивается до сих пор.

Несколько лет назад один из местных жителей рассказал руководителю поискового отряда «Подвиг», который базируется на базе сергиевской школы, о случайно обнаруженном железном обломке. Оказалось, что находка мужчины ни то иное, как часть штурмовика Ил-2, который рухнул у поселка Глубокий в 1943 году. В те годы в Сергиевском районе базировался Липецкий учебный авиацентр, где полным ходом шла подготовка летчиков.

Начав поиски, бойцы поискового отряда нашли обломки брони, обшивки и двигателя. В соседней воронке ими были найдены мелкие фрагменты остекления кабины, брони, обшивки, приборов и часть офицерского ремня. Спустя время были собраны все необходимые детали, способные пролить свет на дальнюю историю и установить личность пилотов, чья жизнь трагически оборвалась в 1943 году. Ими оказались Константин Саранцев и Иван Артемов. На этом история не закончилась: спустя пару лет с отрядом связалась родственница Ивана Артемова. Женщина рассказала, что считала Ивана пропавшим без вести и новости о его судьбе стали для нее настоящим подарком. Теперь родственники летчика ежегодно приезжают к месту его гибели из деревни Жостово Московской области.

«Мы сразу решили: будем каждый год встречаться здесь 22 июня. Это наша дань памяти. Со мной мой папа, дочь, племянница. Дети в этом году приехали впервые. Им особенно интересно, они рассказывают о прадедушке на школьных мероприятиях. Раньше они только слышали истории, а теперь все увидели своими глазами, смогли потрогать. Многого еще понимают, но фундамент, правильный и нужный, уже заложен», - поделилась с «Комсомолкой» правнучка Ивана Артемова Анастасия Макаревич.

Родственники Ивана Артемова приезжали на открытие памятника погибшему деду. Фото: vk.com/podvig63

Родственники Константина Саранцева тоже нашлись и побывали на месте гибели прадеда. Пропустили только этот год, помешали обстоятельства, но на следующий год они вновь готовятся стать участниками памятных мероприятий в Сергиевске.

Поиски продолжаются

Василий Гордеев приезжает в Сергиевск из Екатеринбурга. Его дед, Александр Гордеев, погиб 21 февраля 1942 года в окрестностях поселка Светлодольск. Он был в составе экипажа самолета Пе-2 из состава 507 БАП. Александра Павловича похоронили на кладбище в Калиновке. Сам Василий тоже тесно связан с авиацией – он полковник ВВС и ПВО, заместитель инженерно-авиационной службы 14 армии в отставке.

«Мы знали, как погиб наш дедушка. Моя бабушка, его жена, нам рассказывала, что он погиб в Сергиевском районе. Но приехать сюда у нас никогда не получалось. Да и тогда многие документы были засекречены. Сейчас другое время, можно поднять архивы, проверить факты, узнать достоверную информацию», - рассказал Василий журналисту «КП-Самара».

Василий Гордеев приезжает на могилу деда уже несколько лет. Фото: vk.com/podvig63

Посетить памятные мероприятия, зайти на могилу к деду – это далеко не единственные цели Василия Гордеева. Несмотря на то, что история гибели его деда известна, место крушения самолета так и не установлено. Василий отмечает: он будет искать точное место падения, поднимать информацию в архивах. А пока помогает поисковому отряду наполнять музей экспонатами. В прошлом году Василий Гордеев подарил модель самолета ДА-42Т, который выпускает завод, где он теперь трудится.

Воплотили мечту бабушки

Для родственников Федора Сохранова этот визит в Сергиевск первый, они узнали судьбу своего деда только в прошлом месяце. Искали информацию о нем долгих три года, но следы уводили то в Феодосию, то в Саратовскую область.

«Моя бабушка мечтала его найти, он ее родной брат. У них в семье было 9 детей, остались только бабушка и Федор, они были очень близки. Когда приходили на кладбище, она постоянно плакала: «Вот бы Федина могила тоже была где-то тут». Она до последнего дня о нем помнила, но не дождалась новостей», - со слезами на глазах рассказывает двоюродная внучка Федора Сохранова Марина Исаева, приехавшая из Казани.

Родственники искали летчика в братских могилах, а его сестра все рвалась в Куйбышев – как сердце чуяло. Но ее не пускали: без нужной информации искать человека – все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Чудо произошло в символичную дату, 9 мая 2026 года.

«В 7 утра 9 мая нам пришли документы из архива Минобороны. Там было написано, что Федор Алексеевич захоронен в Сергиевском районе. Мы сразу начали звонить в местный музей. Там нам помогли связаться с Александром Шипиловым, а он уже был в курсе истории деда, сам искал его родных. И вот мы здесь».

Во время поездки Марина и ее семья съездили на примерное место падения самолета, в котором находился Федор Сохранов во время крушения. Авиакатастрофа произошла в августе 1943 года неподалеку от поселка Глубокий. Радиус поиска определен, нет только точной локации. Но и этого хватило: родственники набрали земли, которую отвезут на могилку к своей бабушке, сестре Федора.

«Она была бы так счастлива, если бы узнала, что он нашелся. У меня нет слов, эти невероятные люди вернули нам деда, понимаете? Приняли нас, показали место его гибели – такое удается пережить далеко не каждому».

Марина вместе с детьми посетила примерное место гибели деда. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В общей сложности в годы Великой Отечественной войны в Сергиевском районе погибли 15 летчиков, которые были в составе 8 экипажей. Остальных родственников все еще ищут.

«Мы будем продолжать поиски и рады каждому родственнику погибших летчиков. Это наша общая история», - подчеркнул глава села Сергиевск Михаил Арчибасов.