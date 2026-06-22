132 штрафа за шум и 17 задержанных за ночь: кто и зачем выезжает на ночные гонки в Самаре

В региональном ГУ МВД России "КП-Самара" рассказали, как борются с нарушителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом в Самаре и Тольятти с наступлением темноты на улицах начинается хаос. Молодежь на мотоциклах и автомобилях устраивает стихийные гонки, мешая спать жителям и создавая аварийные ситуации. В ГУ МВД по Самарской области за один вечер задержали 17 участников нелегальных заездов и оштрафовали их на 70 тысяч рублей. Но, судя по жалобам горожан, проблема остается. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, почему это происходит и что с этим делать.

«Это как надо не уважать людей»

Каждый вечер, ближе к полуночи, жители Самары слышат нарушающий покой звук — рев моторов. Ново-Садовая, Московское шоссе, улица Металлургов, со слов местных жителей, излюбленные места ночных гонщиков.

«Каждый вечер в 23:30 начинаются гонки с ревом по Ново-Садовой в районе 7-й просеки, — жалуется местная жительница Галина Н. — Это как надо не уважать людей... Все в это время отдыхают, людям на работу».

«Ночью на Московском шоссе летают они с ревом», — вторит Павел М.

«На Металлургов постоянно ночью летают двое. Как летали, так и летают», — возмущается Елена Е.

17 участников, 70 тысяч штрафов

В конце мая полиция провела операцию по пресечению нелегальных гонок. Заезд проходил возле одного из медицинских центров на улице 2-я Стадионной. По камерам «Безопасного города» установили личности 17 участников. 12 водителей привлекли к административной ответственности, выписав штрафов на 70 тысяч рублей. Троих могут привлечь к уголовной ответственности за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Видео задержания ГУ МВД опубликовало в своих соцсетях. Но, судя по комментариям жителей, рейды не останавливают любителей скорости.

12 водителей оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: скриншот видео МВД Самарской области

Цифры ГИБДД: что делают с шумными машинами

Редакция «КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой предоставить статистику по борьбе с шумными автомобилями и мотоциклами. Вот что ответили в ведомстве:

«За 2026 год сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области в рамках предупреждения и пресечения нарушений ПДД выявлено 132 факта управления транспортными средствами с превышением нормативов уровня шума. Из них: мотоциклы — 3, легковые автомобили — 72, иные категории — 57».

За это составлено 132 административных материала по статье 8.23 КоАП РФ (эксплуатация ТС с превышением нормативов уровня шума).

Кроме того, в ведомстве уточнили: «Составлено административных материалов по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (эксплуатация ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) — 6327, из них 169 административных материалов по фактам внесения изменений в конструкцию транспортного средства, несоответствующих требованиям законодательства РФ.

Водителям, пойманным на незаконных изменениях в конструкции, дают время на устранение нарушений. Если не исправят — регистрацию машины прекращают.

«По результатам проверки устранения выявленных нарушений регистрация 6 транспортных средств прекращена».

Также в Госавтоинспекции проводят профилактические рейды.

«Проведено 12 профилактических рейдов по выявлению нарушений ПДД РФ со стороны водителей мототранспорта. По результатам проведенных мероприятий выявлено 183 нарушения», — сообщили в ведомстве.

«Гонки были в поле, а сейчас по дороге»

В соцсетях самарцы вспоминают времена, когда нелегальные заезды проходили в безопасных местах.

«Вот раньше в Сырейке гонки устраивали, вот это да. И тусовки около бывшего ТЦ «Фрегат», — пишет Александр С.

«Еще автодром в Царевщине был», — добавляет Дмитрий Е.

«Раньше гонки были в поле, а сейчас по дороге гоняют. Правильно взялись за них, больше штрафов», — поддерживает Лариса К.

Жители предлагают создать легальные площадки для гонок, чтобы молодежь могла выплеснуть адреналин без вреда для окружающих.

«Нужно отвести для этого площадку и брать небольшие деньги на поддержание ее в надлежащем состоянии. А вот если при наличии такой площадки пацанва продолжит гарцевать на дорогах общего пользования, то отбирать машины», — предлагает Константин Б.

Почему они это делают: мнение психолога

Психолог Екатерина Тарасюк объясняет: ночные гонки — это не просто хулиганство, а попытка компенсировать внутреннюю неуверенность.

«Заявка о себе, желание обратить на себя внимание, почувствовать значимость. Статус, крутость, смелость, независимость — это субкультура, одобрение от референтной группы. Сильные ощущения, адреналин, попытка регулировать свой эмоциональный фон. Очень часто это компенсация внутренней неуверенности», — поясняет психолог.

Екатерина подчеркнула: до 21 года у человека формируются лобные доли мозга, поэтому в этом возрасте удовольствие от действия «здесь и сейчас» часто перевешивает страх перед недовольством окружающих, тем более, когда есть поддержка своих.

Мнение байкера: «Это не наша философия»

Опытный самарский байкер Леонид Шадрин, который ездит на мотоцикле уже много лет, категорически не относит ночных гонщиков к байкерской субкультуре.

«По большому счету к байкерской субкультуре это явление никакого отношения не имеет. Молодежь — она всегда молодежь, хочется адреналина. Но рисковать здоровьем и жизнью неоправданно», — считает Шадрин.

Он обозначил разницу между байкерами и теми, кто просто гоняет по ночам.

«Байкеры — это субкультура. Ты живешь мотоциклом всю жизнь. Мы все клубные, мы ездим далеко по шоссе, а не по городу. К тем, кто гоняет по ночам на заднем колесе и мешает спать людям, мы не относимся вообще никак».

Шадрин рассказывает, что даже есть черный анекдот про мотоциклистов: они каждый год новые, а байкеры — постоянные.

«Я очень переживаю, когда в новостях вижу, как какой-то парень разбился. Нужно беречь себя, думать о том, что жизнь одна, здоровье одно», — говорит Леонид.

Он напомнил о настоящей философии байкеров: не хамить людям, не обижать женщин, не мешать дорожному движению.

«Едешь по дороге медленно и начинаешь видеть, как деревья растут, люди ходят, что по дороге творится».

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