Все АЗС в Самарской области открыты и продают топливо. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ограничение на продажу бензина ввели в Самарской области. Такое решение для нормализации ситуации с топливом в регионе принял губернатор Вячеслав Федорищев. Рассказываем все, что известно о ситуации с бензином в Самарской области на 24 июня 2026 года.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 24 июня 2026

В последние дни в Самарской области отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это, как сообщили в региональном правительстве, привело к образованию очередей на заправках, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.

Между тем, ситуация с бензином в Самаре и Самарской области остается стабильной. На прошлой неделе некоторые АЗС приостанавливали свою работу, чтобы выстроить новую схему логистики поставок. Сейчас все АЗС, по данным властей, возобновили свою работу, продажи топлива восстановлены.

«Самарская область – регион, в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В регионе создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме контролирует количество топлива, которое поступает на продажу в Самару и Самарскую область. Руководит им министр промышленности и торговли Денис Гурков.

Ограничение продажи бензина в Самаре и Самарской области 24 июня 2026: лимиты, кого коснется

Хотя ситуация с бензином в Самарской области стабильна, губернатор Вячеслав Федорищев 24 июня 2026 года принял решение о введении ограничений. Это будут двухнедельные лимиты на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина — до 40 литров, дизеля — до 100 литров.

«Также для нормализации ситуации мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости», - сообщил глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности, городских и специальных служб. Их будут обеспечивать необходимыми запасами топлива в полном объеме.

«Если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, мы отменим эти ограничения раньше», - отметил губернатор.

Есть ли топливо на заправках в Самаре и Самарской области 24 июня 2026, цена

На некоторых заправках в Самаре и Самарской области наблюдается необоснованный рост стоимости топлива. Власти сообщают, что крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности, но есть независимые АЗС, которые повышают их.

Губернатор поручил правительству Самарской области по согласованию с прокуратурой подготовить ряд решений по ограничению роста стоимости топлива на независимых заправках. Это необходимо, чтобы исключить спекулятивный подъем цен.

В Минпромторге Самарской области отмечают, что если рост цен на топливо на АЗС связан с нарушением антимонопольного законодательства, ситуация контролируется ФАС. По поводу повышения стоимости бензина в регионе можно обратиться на горячую линию ведомства по телефону 8 (846) 200-15-37.

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