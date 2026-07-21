«Мама ругалась с бабушкой и дедушкой, а потом они уехали в командировку»: на суде зачитали показания сына Екатерины Тарховой

На суде по делу об убийстве экс-мэра Самары зачитали показания сына Екатерины Тарховой. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор впервые озвучил показания сына Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены. Маор, которому на тот момент было шесть лет, рассказал следователям о «командировке» прадеда и прабабушки, а также о ремонте в их квартире. Информация об этом прозвучала на заседании Самарского областного суда 21 июля 2026 года, где работал корреспондент «КП-Самара».

«Живу с мамой, а папа в другой стране»

Маора опрашивали 6 февраля 2025 года — вскоре после задержания матери по подозрению в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Мальчик рассказал о своей жизни и общении с родственниками.

«Я живу с мамой. Папа живет в другой стране, в Израиле. Часто разговариваю с ним по телефону. Хожу в садик. У мамы нет прав и машины. Мы ездим на такси. Я живу на 10 этаже, бабушка с дедушкой — на третьем. Ходим к ним пешком».

Спорила с дедом и бабушкой

Маор рассказал следователям, что мама у него добрая и никогда на него не ругается. А вот с дедушкой и бабушкой спорила. Почему — не знает.

«Спорили громко, слышал матные слова. Ругались мама и бабушка. Дедушка нет».

Уехали в командировку

Мальчик рассказал, что они регулярно навещали Тарховых, но однажды походы в гости пришлось прекратить. Дед с бабушкой уехали в командировку. Так Маору сказала Екатерина.

«Они уехали в командировку, давно уехали. Мама им помогала собирать чемоданы ночью, когда я спал. Когда проснулся, их не видел. Кошку они с собой не брали. Она у нас».

По словам Маора, ни Виктор, ни Наталья за время своей командировки ни разу не звонили. Зачем они уехали, он не знал. Мать ему сказала, что по работе. Также мальчик рассказал, как встретил Новый 2025 год:

«На Новый год я был с няней у себя дома, а мама в командировке. Она игрушки зарабатывала. Когда мама приехала, она ничего не привезла. Чемодан остался в аэропорту».

Внезапный ремонт

Из показаний мальчика следует, что, когда Тарховы уехали в «командировку», Екатерина затеяла у них дома ремонт.

«Мы у них немного жили. Мама делала у них ремонт во всей квартире, кроме одной комнаты. Туалет она сломала, новый построила. Он был ужасный, грязный. Обои не клеила, они были старые, полы не меняла. Из инструментов у мамы был большой молоток».

По словам Маора, за время ремонта он видел в квартире Тарховых нескольких мужчин: «Приходили дяди. Их было десять. Чинили стены и потолки».

Также мальчик подтвердил, что у Екатерины Тарховой была травма ноги: «У мамы ножка болела давно. Машина ехала, она испугалась и на льду подвернула ногу. В больнице не лежала, просто нога была перебинтована. Мы из-за этого переезжали к бабушке и дедушке».

Екатерину с перебинтованной ногой видели и другие свидетели. По их словам, гипс у нее был перед самым Новым годом. А в январе она уже свободно ходила на двоих ногах. Такое быстрое «излечение» показалось свидетелям странным.

Напомним, после задержания Екатерины Тарховой опеку над Маором взяла его крестная Елена Братчикова. Он жил у нее около года. В июне 2026 года мальчика по решению суда забрал его отец Влад Пасик. Теперь он живет в Израиле.

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