Почему Самара теряет деревья? Эксперты и представители власти – о будущем зеленого каркаса города

Концепцию озеленения Самары поменяли Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Еще в 2022 году Самара входила в топ-5 самых зеленых мегаполисов России. Но сейчас все чаще в самарских соцсетях и пабликах бьют тревогу: вырубают или частично спиливают деревья, город теряет свои легкие... При этом власти регулярно сообщают, что высаживают новые деревья. Почему с виду здоровые и крепкие большие деревья вырубают, а новые – не всегда приживаются? Корреспондент «КП-Самара» разбирался в ситуации.

Что думают эксперты?

По мнению доцента кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентины Ильиной, состояние зеленых насаждений в Самаре не везде является удовлетворительным, во многих районах деревьев явно недостаточно.

«Это связано с плотной застройкой, необходимостью создания инфраструктуры, непродуманным расположением и малой площадью газонов, скверов, парков, недостаточным обновлением древесно-кустарниковых насаждений, неправильным уходом, повреждением от болезней и вредителей», – рассказала «КП-Самара» эксперт.

Руководитель региональной общественной организации «Экологический контроль Самарской области» Николай Вашуркин отмечает, что в деле оценки состояния зеленых насаждений нельзя забывать про субъективный фактор. Когда где-то вырубили одно большое дерево, а взамен посадили два совсем молоденьких – разница колоссальная. При этом есть масса нюансов.

«Нельзя просто взять и посадить дерево там, где захочется в границах города. Нужно определить зоны и подходящие для них породы, ведь почвы везде разные, и не каждая подходит под конкретное растение», – объяснил «Комсомолке» эксперт.

Николай Вашуркин отмечает: всем хочется, чтобы деревьев стало больше. Но нельзя забывать, что город – это большая инфраструктура. Многие деревья, которые были посажены еще в советское время, сейчас, став большими, могут создавать препятствия для сетей и коммуникаций. Словом, развитие зеленых насаждений – настоящая наука.

Почему гибнут деревья?

Причин, почему крепкие с виду деревья оказываются гнилыми внутри и их срубают, может быть множество.

Особенное внимание самарцы обращают на усыхающие деревья – ясени. Все дело в том, что их поражает изумрудная ясеневая златка, рассказала доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения СГПУ Валентина Ильина. Другая причина того, что деревья гибнут – чрезмерное использование противогололедной смеси зимой.

Причин, почему крепкие с виду деревья оказываются гнилыми внутри и их срубают, может быть множество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель «Экологического контроля Самарской области» Николай Вашуркин среди основных причин гибели деревьев называет высокий уровень грунтовых вод под Самарой, от которых никуда не деться – Волга рядом, а Жигулевская ГЭС регулирует уровень воды в ней сбросами.

«Здесь нет чьей-то конкретной вины - это системная проблема, которая заставляет задуматься о смене пород деревьев», – уверен эксперт.

Николай Вашуркин рассказывает, что в Экологический контроль часто обращаются люди с жалобами, что у них пилят крепкие деревья. Но по факту оказывается, что деревья внутри – трухлявые, и запросто могли бы упасть при сильных порывах ветра, повредить машину, а то и человека придавить. Такая вырубка – это профилактика подобных ЧП.

Санитарная обрезка - зло или благо?

Еще одна распространенная жалоба от самарцев – у деревьев срезают крону, оставляю буквально «пеньки» высотой в 2-3 метра. Выглядит это на самом деле не эстетично – но имеет свою ценность.

«За деревьями нужно следить, подрезать крону, формировать рост вширь», – объяснил «КП-Самара» руководитель «Экологического контроля Самарской области» Николай Вашуркин.

Высокие старые деревья, даже если они здоровы, – это риск при непогоде, которая в последние годы случается нередко. Не упадет само, так ветка рухнет. При санитарной обрезке рост дерева вверх замедляется, при этом у него формируется более широкая крона, оно дает большую тень. На это уйдет несколько лет, но при должном уходе нынешние «пеньки» лет через пять снова будут радовать самарцев обильной зеленью и «кружевной» тенью.

Возмущения по поводу санитарной обрезки, считает Николай Вашуркин, возникают из-за того, что людям не объясняют, для чего именно такие работы проводят и какой результат хотят получить. Недопонимание приводит к тому, что у людей складывается впечатление – зеленые насаждения Самары уничтожают. Хотя на самом деле и санитарная обрезка, и снос аварийных деревьев делаются во благо.

Высотки и деревья

Строительство новых домов в Самаре не мешает сохранению зеленых насаждений. Более того, в новостройках обязательно должны быть свои островки зелени, и для этого есть специальный норматив, который закреплен в правилах землепользования и застройки Самары.

«Минимальный процент озеленения для земельных участков площадью до одного гектара составляет 10%, для участков больше площади – 15%», – прокомментировала ситуацию пресс-служба минстроя Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара».

Есть свой норматив и для стилобатной части современных многоэтажек (то есть для нижней части здания, где часто размещают паркинги, магазины и другую инфраструктуру). Здесь процент озеленения должен быть не менее 10%.

Дороги и деревья

Отдельная история – это дороги вдоль деревьев. Их нельзя сажать слишком близко к обочинам, чтобы в будущем они не закрывали обзор водителям. Нельзя забывать и про дорожную инфраструктуру: подросшее дерево, посаженное в неподходящем месте, может, к примеру, повредить систему освещения дороги.

Разные участки зеленых насаждений в Самаре закреплены за разными предприятиями. Например, подрядчики минтранса обслуживают улицу Ново-Садовая, Красноглинское шоссе, улицу Демократическую, Московское шоссе, дорогу от Волжского до аэропорта «Курумоч», Кировский мост и автомагистраль Центральную. Обязанность по содержанию зеленых насаждений вдоль этих дорог включены в муниципальный контракт, рассказали «КП-Самара» в региональном минтрансе. В 2026 году на эти цели выделили 5,5 миллионов рублей. На эти деньги высаживают деревья вдоль дорог, следят за молодыми деревьями и кустарниками, поливают их.

Я и мое дерево

В том, что Самаре нужен четкий зеленый каркас, сомнений не возникает. Но только лишь высадить деревья мало, ведь без должного ухода они могут засохнуть.

В конце 2025 года Самару снова включили в список самых зеленых городов России, в основном, за счет зеленых территорий вдоль Волги и Самарской Луки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы сами проводим акции и подходим к этому иначе: каждое дерево закрепляем за конкретной семьей. Им не нужно делать ничего сверхъестественного — достаточно раз в три месяца заглянуть, полить и при необходимости удобрить. Это воспитывает бережное отношение у детей, становится моральным наследием: ребенок вырастет и будет вспоминать, как сажал дерево с родителями, и продолжит традицию», – рассказал «КП-Самара» руководитель «Экологического контроля Самарской области» Николай Вашуркин.

Также эксперт отмечает, что раньше на полигоне «Преображенка» готовили компост для будущих посадок, что существенно упрощало уход за городскими деревьями. Если вернуться к этой практике сейчас, город получит отличное удобрение для зеленых насаждений – и практически бесплатно.

Да, финансовый вопрос в деле высадки и уход за деревьями немаловажен. Покупка саженцев, удобрений, посадка, полив – все это требует средств, а масштабах Самары – немалых. Помимо этих расходов, есть и другие обязательные статьи, от ремонта дорог до поддержания в рабочем состоянии коммунальных систем.

Что будет с зелеными насаждениями Самары?

Работа с зелеными насаждениями в Самаре ведется, деревья и кустарники высаживают тысячами, но масштабы ограничены многими факторами. Плюс нельзя забывать про время, ведь деревьям нужны годы, чтобы вырасти и окрепнуть.

«Если за молодыми деревьями будут правильно ухаживать, зеленый каркас появится не раньше, чем через 5–10 лет», – говорит Николай Вашуркин.

В конце 2025 года Самару снова включили в список самых зеленых городов России, в основном, за счет зеленых территорий вдоль Волги и Самарской Луки.

«Полностью поменяли концепцию озеленения города. К работе подключили специалистов-дендрологов, Росприроднадзор, экспертов. Внедряем комплексный подход», – говорил ранее глава Самары Иван Носков.

Теперь подрядчики, которые занимаются уборкой и ремонтом дорог, обязаны также ухаживать за деревьями и кустарниками вдоль них и нести ответственность за их сохранность. На месте вырубленных деревьев, если такая возможность есть, будут сажать новые. Около 200 гектаров газонов вдоль дорого обследуют, чтобы определить, можно ли здесь высадить деревья.

Кроме того, в Самаре создадут питомник в районе стрелок рек Самара и Волга. Здесь хотят вырастить около тысячи хвойных деревьев. Словом, работа ведется. Но на то, чтобы увидеть ее результаты, нужно время.

Сможем ли мы лет через 10 называть Самару зеленой? Хочется в это верить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал