Кто и как снимает большое кино в Самарской области? Жителям региона объяснили, как попасть на съемки фильмов и сериалов

Число фильмов и сериалов, которые снимают в Самаре и области, растет. Фото: минэкономразвития Самарской области

Съемки в настоящем кино или сериале – мечта многих. Кажется, что она почти несбыточна, ведь для этого нужно ехать в Москву... А вот и нет! Кино, сериалы, реалити-шоу давно снимают у нас в регионе, и попасть на съемочную площадку вполне реально. Рассказываем, кто снимает большое кино в Самарской области, как можно попасть на съемки и поучаствовать в федеральных проектах, не уезжая далеко от дома.

Центр кинопроизводства

Наш регион становится все более популярной у федеральных съемочных групп, благодаря организациям, которые берут на себя полное сопровождение проектов, от подготовки до полного завершения съемок в Самарской области. Подготовка начинается заранее, как правило, за полгода до старта самих съемок. А завершается работа, когда съемочная группа уезжает из региона.

«Привлечение проектов для съемок в Самарскую область - одна из наших основных задач, это тонкая, кропотливая и точечная работа», – рассказал «КП-Самара» руководитель АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров.

Марк Буров руководит АНО «Центр кинопроизводства Самарской области». Фото: предоставлено «КП»

Центр кинопроизводства постоянно участвует в различных мероприятиях, представляет наш регион и его возможности профессиональным участникам киноиндустрии.

«У Самарской области есть свои плюсы в кинопроизводстве. Это и транспортная доступность, и наличие специалистов, актерской базы, и то, что мы помогаем кинокомпаниям организовать процесс от и до», – отметил Марк Буров.

Процесс съемок «от и до»

В базе Центра кинопроизводства – десятки специалистов: актеры разных возрастов и амплуа, режиссеры, звукорежиссеры, монтажеры, операторы, фотографы, гримеры, специалисты по компьютерной графике и анимации и др. Так что съемочной группе нет нужды везти большую команду специалистов из Москвы, местные профессионалы готовы подключиться к съемкам.

В Самарской области есть много подходящих для съемок локаций. Фото: https://vk.ru/samara_film

Кроме того, самарцы помогают согласовать съемки в разных локациях: от бункера Сталина и кирхи, до Жигулевских гор и локомотивного депо. Благодаря этому в Самарской области можно снимать кино и сериалы про разные исторические эпохи и климатические зоны. Так, сейчас в Тольятти снимают драмеди «Нефть». Действие сериала происходит в Сибири, но режиссер сериала счел пейзажи Самарской области подходящими для съемок.

Да и в целом Центр кинопроизводства берет на себя массу бытовых мелочей, чтобы группу ничто не отвлекало от съемочного процесса. Например, на съемках «Нефти» специалисты АНО организовали работу мобильного кафе прямо на площадке, чтобы никто не оставался голодным.

Благодаря таким образом выстроенной работе, число проектов, которые снимают в Самарской области, растет – это и фильмы, и сериалы, и реалити-шоу.

Что уже снимали в Самарской области?

В 2024 году зрители увидели сериал «Цирк», который частично снимали в Самаре и Новокуйбышевске, а также драму «Мой гараж».

В 2026 году в Тольятти снимали сериал «Чужой огород» с Павлом Прилучным и драмеди «Нефть».

В конце августа в Самаре пройдут съемки реалити-шоу «Принц и нищий» для ребят от шести до 18 лет, у которых есть большая и вдохновляющая мечта. Эти мечты помогут исполнить известные блогеры - Карина Кагра, Настя Кош, Софи Шайн, Макс Кобзов, Арина Дубкова, Стешок, Макар, Поли, Газан, Марьяна Локель и Тамик. Кастинг пока продолжается, так что если ваш ребенок мечтает сняться со своим любимым блогером, не упускайте шанс!

Есть еще несколько проектов, подробности о которых пока не разглашаются, но и о них мы скоро узнаем. Всего сейчас в работе находятся пять проектов.

Как попасть на съемки?

Жители Самарской области могут не только смотреть на узнаваемые локации и пейзажи своего региона на больших экранах и по телевидению, но и оказаться в гуще съемок. Да, получить серьезную эпизодическую роль со словами без актерского образования вряд ли получится.

А вот стать актером массовки – запросто. Для этого достаточно желания и везения. Центр кинопроизводства Самарской области периодически анонсирует новые съемки и объявляет набор для съемок в массовке, информацию об этом можно найти в группе организации ВКонтакте и в специальным чатах ВК. Прикоснуться к миру большого кино можно бесплатно, более того, на многих проектах предусмотрен гонорар за участие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал