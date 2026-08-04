Со склада маркетплейса в Самарской области 2 августа было эвакуировано 710 человек. Фото: правительство Самарской области.

Утром 2 августа 2026 года вражеские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Самарской области. Склад выгорел полностью. Из людей, к счастью, никто не пострадал — всех сотрудников вовремя эвакуировали. Каковы последствия атаки БПЛА на склад Wildberries под Самарой и какие меры поддержки вводит регион — в материале «КП-Самара».

Последствия атаки БПЛА на склад Wildberries в Самарской области 2 августа 2026

Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке БПЛА ранним утром в воскресенье, 2 августа 2026 года. В результате начался пожар. Для тушения на место происшествия выезжали 261 специалист и 72 единицы техники. Было эвакуировано 710 человек. Погибших и пострадавших нет. Эту информацию на оперативном совещании 4 августа озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Несмотря на высокую сложность пожара, он был локализован в течение нескольких часов. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в ликвидации пожара, за слаженную работу. Тех, кто особо отличился, прошу представить к поощрению», - сказал глава региона.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, склад, который был введен в эксплуатацию год назад, полностью выгорел. Из 180 тысяч квадратных метров 160 тысяч сгорело. Остался только административный корпус. Все товары были уничтожены.

По информации маркетплейса, все логистические цепочки были перестроены. Прием поставок и отгрузку заказов перенесли на другие объекты.

Меры поддержки пострадавшим при атаке БПЛА на склад Wildberries в Самарской области 2 августа 2026

По поручению губернатора был развернут оперативный штаб и запущена горячая линия для предпринимателей, которые размещали свой товар в логистическом центре. Они понесли значительные потери.

«Горячая линия запущена в центре «Мой бизнес» по номеру 8-800-300-63-63. Обращения помогут нам определить оперативные и точные инструменты поддержки», - написал в своем канале в МАХ Вячеслав Федорищев.

Оказывают помощь и сотрудникам склада — с поиском работы на период его восстановления или получением дополнительного образования. Для них открыли консультационный пункт. Они могут обращаться по адресу: пгт. Новосемейкино, ул. Школьная, 1. Также работает телефон горячей линии: 8 (800) 302-15-44.

Кроме того, по словам губернатора, до 10 августа в Самарской области должны сформировать реестр субъектов МСП, чьи товары были утрачены или заблокированы на складе в результате атаки вражеских БПЛА. Это необходимо для дальнейшей адресной помощи. Также в регионе прорабатывают механизм льготного заемного финансирования для пострадавших предпринимателей.

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