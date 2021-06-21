Семья из Тольятти спасла девочку, которой родная мать разбила голову и порвала ложкой глотку

Девочка стала инвалидом из-за травм, которые нанесла ей родная мать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 июня Сонечке исполнилось три года. Сейчас она живет в Тольятти в большой семье, где ее все любят и каждый день наряжают, как принцессу. Но так было не всегда. Малышка родилась абсолютно здоровой, но родная мать ее сразу невзлюбила: чистила уши младенцу так, что кровь шла, била, сломала ногу малышке, а в конце концов и вовсе сделала ее инвалидом.

Страшное начало

Биологическая мама Сонечки нигде на учетах не состояла, вроде бы ничего не употребляла, казалась приличной женщиной. До сих пор никто не может логически объяснить все, что произошло с ней и ее ребенком.

Сонечка родилась здоровеньким щекастым младенцем, но жизнь с мамой превратилась для нее в ад: ее били, швыряли, в месяц у девочки была сломана ножка, в четыре месяца она попала в больницу с тяжелой травмой головы. Ей сделали трепанацию черепа, вставили в голову пластину, девочка превратилась в инвалида.

Все, кто знакомится с Соней, сразу влюбляются в нее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После этого ее вернули домой к маме. Правда, ненадолго. В девять месяцев Сонечка вновь попала в больницу – на сей раз с разрывом глотки насильственного характера. Во время кормления мама со злостью запихала девочке ложку в рот с такой силой, что порвала ей глотку. В этот раз малышку из больницы отправили в реабилитационный центр и начали подыскивать ей новую семью.

Ангелы-хранители

Почти год Соня никого к себе не подпускала: начинала кричать, стоило к ней кому-то приблизиться. Ни о какой реабилитации нельзя было и думать в подобной ситуации, девочке дали время прийти в себя. Постепенно она стала всеобщей любимицей: персонал реабилитационного центра наряжал ее в красивые платьица, скидывался деньгами, чтобы показать ее первоклассному неврологу, а когда стало известно, что есть семья, которая заинтересовалась малышкой, взяли это дело в свои руки.

Специалисты говорят, что когда-нибудь девочка сможет ходить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В соцсетях я была подписана на разные группы, которые помогали искать родителей детям-инвалидам. Однажды увидела очень красивую девочку, в подписи значилось, что у нее пятая группа здоровья, что значит тяжелое заболевания. Помню, я еще удивилась и даже позвонила по указанному номеру, чтобы уточнить, в чем дело, - вспоминает Ольга Андреева тот день, когда впервые увидела свою будущую дочь.

Оператор не только рассказала Ольге все, что знала, но и, видимо, записала номер потенциальной мамы, а потом передала его в реабилитационный центр, где жила девочка.

Позже Ольга признается: да, она показала мужу Игорю фотографию Сони, но тема сама собой «затухла», потому что незадолго до этого пара взяла под опеку двоих мальчишек, и с ними приходилось нелегко.

Но когда через две недели ей позвонил руководитель реабилитационного центра и сказала: «Пожалуйста, приезжайте, возьмите нашу Соню», - сердце Ольги дрогнуло. Она быстро собралась и отправилась знакомиться с девочкой за тысячу километров – в город, где жизнь малышки началась с череды трагедий.

За проделки и шалости детей в этой семье ругают редко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новая жизнь

- На фотографиях Соня казалась довольно большой девочкой, а на деле это была худенькая кроха, которая держалась настороженно, но очень хотела, чтобы я заметила, какое на ней красивое платьице, - вспоминает Ольга. – Она до сих пор любит наряжаться и просто «тает», когда ее наряды хвалят.

На родине Сонечки очень тепло отнеслись к ее будущей маме – помогли быстро оформить все необходимые документы, а провожали девочку всем реабилитационным центром. В Тольятти девочка быстро привыкла к маме, а особенно – к папе, подружилась с братьями и чихуахуа Марсиком. Специалисты, осмотрев малышку, признали: будет тяжело, но однажды она сможет ходить.

- Сейчас она встает около опоры. Быстро устает, но упорно занимается, - рассказывает об успехах дочки Ольга. - Она прямо расцвела: у нее выросли волосы до плеч, появился свой характер: она может и «поругаться», и даже подраться, сломала кровать, хулиганит с братьями: недавно Жорик стащил у папы пену для бритья и полил ею Сонечку. Оба были очень довольны, конечно, чего не скажешь о нас с мужем.

Ольга признает: нет сил ругаться на детей, потому что их шалости показывают: они живые, полны энергии, им интересен этот мир. А значит, не все потеряно, и им с мужем есть, за что бороться. Они верят, что однажды Сонечка начнет не только ходить, но и говорить, петь и танцевать – и тогда ее жизнь заиграет новыми красками.

Соне и ее братьям с реабилитацией помогает благотворительный фонд ЕВИТА, почитать про фонд и сделать пожертвование можно на сайте фонда.

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