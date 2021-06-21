Кротовья нора: двух полицейских подозревают в продаже секретных данных МВД в Самаре

Проверки в отделе полиции продолжаются, потому что секретные сведения неплохо оплачивались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержаны двое подозреваемых по делу о продаже конфиденциальных данных из полицейских баз. По некоторым данным, именно эти сведения использовал Алексей Навальный, когда пытался отследить перелеты сотрудников ФСБ в одном из своих расследований.

Напомним, скандал прогремел еще в прошлом году: предполагалось, что кто-то торговал через Telegram-канал сведениями, которые содержатся в базах данных МВД. «Крота» искали одновременно столичные полицейские и сотрудники ФСБ России. Следы привели их в Самару, в одной из дежурных частей прошли масштабные обыски, по результатам которых 30 декабря прошлого года в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Подозреваемым по делу стал сотрудник дежурной части Кирилл Чупров, на тот момент в дежурной части он не проработал и года. Прямо 31 декабря было вынесено решение об его аресте. Но в СИЗО он пробыл недолго, потому что начал сотрудничать со следствием: дал признательные показания и рассказал о тех деталях схемы по продаже сведений из баз данных МВД, о которых мог знать. После этого Чупрова перевели под домашний арест.

Недавно в деле появился еще один подозреваемый – начальник Кирилла Чупрова, майор полиции Алексей Александрович, в милиции-полиции он служит более 20 лет, в дежурной части - с 2016 года. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», мужчина задержан, однако предъявлено ли ему обвинение и по какой статье, пока не ясно.

- Кроме того, мы смогли проследить, когда и от кого Чупров и его начальник получали деньги, - говорят те же источники. – На данный момент речь идет о сумме в 596 тысяч рублей. Деньги поступали на «QIWI кошелек», потом обналичивались. Как они делились и кто еще был замешан в схеме, пока выясняем.

В отношении Алексей Александровича самарские полицейские начали внутреннюю проверку. Также сотрудники подразделения собственной безопасности продолжают «шерстить» отдел полиции, в котором произошла утечка данных - возможно, там притаились и другие «кроты», которые в торговле информацией участвовали, но пока что в материалах дела не фигурируют.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарского полицейского заподозрили в продаже конфиденциальных данных на сторону

,

На него вышли во время спецоперации, которую столичные МВД и ФСБ проводили общими усилиями (подробности)

Самарский полицейский признал вину в продаже конфиденциальных данных на сторону

Поэтому во время следствия Кирилл Чупров находится не в СИЗО, а под домашним арестом (подробности)