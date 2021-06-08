Купаться под присмотром спасателей можно будет уже с 10 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статус официальной пляжной территории предполагает, что она готова предложить соответствующую инфраструктуру (кабинки для переодевания, зонты, пандусы для маломобильных категорий граждан и т.д.), обеспечение безопасности, соблюдение санитарных норм и других факторов, вплоть до контроля качества песка и состояния дна водоема. Качество воды в Волге пока позволяет смело купаться, хотя температура в 17 градусов (по состоянию на 8 июня) еще низковата для продолжительных водных процедур. Представляем вашему вниманию список пляжей Самары, где можно купаться летом 2021 года.

Несмотря на “ковидные” ограничения, список пляжей Самары, где можно купаться летом 2021 года, достаточно обширный и включает все привычные для горожан места.

- 1-я очередь набережной, от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской;

- 2-я очередь набережной, от ул. Маяковской до дамбы в районе «KinUp»;

- 4-я очередь набережной, от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага;

- пляж Загородного парка;

- пляж под спуском по ул. Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж санатория «Можайский»;

- пляж Красноглинского района;

Также в дни Грушинского фестиваля (1-4 июля) и молодежного форума iВолга (22-40 июля) официально будет работать пляж Фестивальной поляны на Мастрюковских озерах. Посетителям других массовых мероприятий на Мастрюках придется купаться на свой страх и риск.

Зон для купания маломобильных граждан в 2021 году будет две. Одна — в районе спуска по ул. Некрасовской, другая - в районе ул. Полевой. Всего на пляжах Самары будет 14 спасательных постов, оборудованных всем необходимым инвентарем. Открытие сезона намечено на 15 июня, но спасатели начнут работать уже 10-го. Они будут контролировать безопасность ежедневно с 9.00 до 21.00 до 31 августа, и до 20.00 — с 1 по 15 сентября. Возможно, в самые продолжительные световые дни года купающиеся будут оставаться под присмотром до 22.00.

На момент написания материала работы по благоустройству пляжей Самары почти завершены.

Следует отметить, что в границы Самары входят острова Рождественский и Голодный, часть острова Поджабный, а также небольшой участок волжского правобережья. Пляжей, оборудованных муниципалитетом согласно стандартам, там нет. Ответственность за условия для отдыха и купания за Волгой берут на себя либо турбазы, либо сами отдыхающие.

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